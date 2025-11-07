Trener oskarżony o skrzywdzenie trzech młodych piłkarzy. Tak się tłumaczył

Adrian Teliszewski
PAP
2025-11-07 8:14

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Kamilowi K., byłemu trenerowi młodzieżowej drużyny piłkarskiej Czarni Sosnowiec i nauczycielowi wychowania fizycznego. Mężczyzna jest oskarżony o siedem przestępstw na szkodę trzech małoletnich podopiecznych. Sprawa jest niezwykle bulwersująca, a zarzuty dotyczą między innymi dopuszczania się tzw. innych czynności seksualnych. Oskarżonemu grozi kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. Jak informuje prokuratura, Kamil K. przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak jego linia obrony może wprawić w osłupienie.

  • Kamil K., trener młodych piłkarzy klubu Czarni Sosnowiec, został oskarżony o czyny o charakterze seksualnym wobec trzech nieletnich podopiecznych.
  • Mężczyźnie postawiono łącznie siedem zarzutów, w tym dopuszczania się tzw. innych czynności seksualnych, za co grozi do 15 lat więzienia.
  • Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów, a akt oskarżenia w jego sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Trener Kamil K. z zarzutami. Grozi mu nawet 15 lat więzienia

Sprawą od lutego zajmowała się Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ. Śledztwo zakończyło się skierowaniem do Sądu Rejonowego w Sosnowcu aktu oskarżenia. Jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową zastępca szefa prokuratury, Michał Łukasik, Kamil K. odpowie za siedem przestępstw popełnionych na szkodę trzech małoletnich piłkarzy.

Trzy zarzucane oskarżonemu przestępstwa dotyczą dopuszczania się wobec osoby małoletniej tzw. innych czynności seksualnych, za co może grozić kara do 15 lat więzienia. Trzy kolejne zarzuty dotyczą prezentowania dziecku treści pornograficznych, a ostatni prezentowania treści pornograficznych małoletniemu w celu zaspokojenia seksualnego – poinformował prokurator Łukasik, cytowany przez PAP.

Oskarżony trener Kamil K. złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Jego linia obrony jest jednak zdumiewająca. – Jego linia obrony polega na tym, że – jak twierdzi – nie miał świadomości co do wieku pokrzywdzonych – dodał prokurator w rozmowie z PAP. Trudno uwierzyć w takie tłumaczenia, biorąc pod uwagę, że Kamil K. był trenerem drużyny młodzieżowej, gdzie wiek zawodników jest doskonale znany.

Klub Czarni Sosnowiec reaguje. Już wcześniej były niepokojące sygnały?

Kamil K. został zatrzymany przez policję na początku lutego 2024 roku. Stało się to po tym, jak zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył rodzic jednego z chłopców. Początkowo trener usłyszał pięć zarzutów i trafił do aresztu. W sierpniu sąd zdecydował o uchyleniu tego środka zapobiegawczego i zastosował wobec niego dozór policji.

Jeszcze w lutym, tuż po zatrzymaniu trenera, zarząd klubu Czarni Sosnowiec wydał oświadczenie. Przedstawiciele klubu zapewnili, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podejrzeniach podjęli wszelkie niezbędne działania, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Podkreślili, że bezpieczeństwo i dobro młodych sportowców jest dla nich „absolutnym priorytetem”. Poinformowano również, że młodzi podopieczni klubu zostali objęci opieką psychologa.

Jednak jak informowała wówczas katowicka „Gazeta Wyborcza”, w przeszłości pojawiały się już sygnały dotyczące niepokojącego zachowania trenera. Według dziennikarzy przynajmniej jeden młody piłkarz miał wcześniej odejść z klubu, a swoją decyzję uzasadniał właśnie „dziwnym zachowaniem” Kamila K.

Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Z uwagi na charakter zarzutów i dobro pokrzywdzonych, cały proces najprawdopodobniej będzie toczył się z wyłączeniem jawności.

