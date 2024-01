Trzech nastolatków zginęło w wypadku. Policja zatrzymała kierowcę peugeota

Wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Kierowca peugeota zatrzymany przez policję

Najnowsze informacje po tragicznym wypadku w Wodzisławiu Śląskim. Asp. sztab. Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji przekazała PAP, że 24-letni kierowca peugeota został zatrzymany i znajduje się w policyjnym areszcie. Po przebadaniu go przez lekarzy okazało się, że nie wymaga on hospitalizacji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy mężczyzna zostanie przesłuchany przez prokuratora i usłyszy zarzut. Może to nastąpić jeszcze w niedzielę lub w poniedziałek. 24-latek był trzeźwy, została pobrana jego krew do dalszych badań.

W wypadku zginęły trzy młode osoby. Ofiarami są: 18-letni kierowca audi oraz dwójka jego pasażerów w wieku 18 i 19 lat. Do szpitala przetransportowana została 17-letnia dziewczyna i jej 19-letni kolega.

Jak doszło do wypadku? Wstępne ustalenia

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do kraksy doszło na skrzyżowaniu ulicy Młodzieżowej z Paderewskiego, gdy skręcający peugeot nie ustąpił pierwszeństwa audi. Po zderzeniu drugi z pojazdów dachował. Audi zostało totalnie rozbite, z auta praktycznie nic nie zostało. Szczegółowe okoliczności zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.

