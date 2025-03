Masowe zasłabnięcia w szkole w Zabrzu! Uczniowie trafili do szpitala

Kamil Żyła śledził swoją żonę i dziennikarza. Zadał 50 ciosów i uciekł. Do dziś się ukrywa

Do tragedii doszło w nocy z 26 na 27 marca 2022 roku. Paweł K. spędzał wieczór w towarzystwie znajomej. Para wybrała się na galę boksu w Będzinie, a następnie zaparkowała samochód w pobliżu Stadionu GKS w Chorzowie. Tam zostali zaatakowani przez Kamila Żyłę, męża znajomej Pawła K., który śledził swoją żonę za pomocą nadajnika GPS. Żyła zadał dziennikarzowi ponad 50 ciosów nożem, po czym uciekł z miejsca zbrodni. Kobieta, próbowała ratować życie Pawła K., zawożąc go do stacji pogotowia w Katowicach. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne i dziennikarz zmarł.

Trzecia rocznica śmierci dziennikarza. Jego grób odwiedzili bliscy

Od trzech lat Kamil Żyła jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Śledczy ustalili, że po zbrodni uciekł do Niemiec, a następnie do Anglii. Jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Europol opublikował nowe zdjęcia poszukiwanego, mając nadzieję, że ktoś rozpozna mężczyznę i przekaże policji informacje o jego miejscu pobytu.

"Jestem w strasznym stanie, jest nam naprawdę bardzo ciężko, tak bardzo chciałabym, aby to się nie zdarzyło.... to nie jest dla mnie łatwe, ani dla nikogo z rodziny" - mówiła matka poszukiwanego zabójcy w rozmowie z mediami.

Rocznica śmierci Pawła K. to trudny dzień dla jego bliskich, którzy wciąż nie mogą pogodzić się z tragedią i czekają na sprawiedliwość. Grób dziennikarza na cmentarzu w Katowicach odwiedzili rodzina i przyjaciele, którzy zapalili znicze i złożyli kwiaty.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Kamila Żyły, proszone są o kontakt z policją.