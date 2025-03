Zamordował dziennikarza TVN i zniknął w tajemniczych okolicznościach. Wciąż jest poszukiwany

To miasto nazywane jest "Małym Wiedniem". Jeden z zachwycających Cudów Polski

Zabójstwo dziennikarza TVN. Sprawca zadawał ciosy bez opamiętania

Zabójstwo dziennikarza TVN, Pawła K., trzy lata temu wstrząsnęło nie tylko światem mediów, ale i społeczeństwem.

Do tego makabrycznego zabójstwa doszło w nocy z 26 na 27 marca 2022 r. Paweł spędzał ten wieczór z Eweliną Ż. - byli razem na kolacji, później na gali sportów walki, a następnie pojechali samochodem w okolice stadionu GKS Katowice, gdzie rozmawiali. Nagle pojawił się agresywny mężczyzna, który otworzył drzwi auta, zaatakował Pawła, a następnie wyszarpał go z pojazdu i w szaleńczym napadzie agresji zadał mu aż 50 ciosów nożem, po których mężczyzna zmarł. Wszystko to na oczach przerażonej, płaczącej i wołającej o pomoc kobiety. Zdaniem prokuratury, za zabójstwem 29-latka może stać Kamil Żyła, mąż kobiety, z którą wieczór spędził dziennikarz.

Prokurator postawił mu zarzut zabójstwa dziennikarza, wydano za nim także list gończy i czerwoną notę Interpolu, a jego poszukiwania przejęła specjalna grupa z Komendy Głównej Policji. Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Kamil Żyła od trzech lat jest nieuchwytny dla wymiaru sprawiedliwości.

Na stronie Europolu, pojawiły się zdjęcia z tak zwanej progresji, przedstawiają, jak może teraz wyglądać jeden z 46 najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie.

Prokuratura zawiesiła śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza

W czerwcu 2022 r. Prokuratura Rejonowa w Chorzowie zawiesiła śledztwo. Policja wciąż jednak szuka podejrzanego. Rodzina zamordowanego Pawła zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości o objęcie sprawy szczególnym nadzorem, jednak prośba spotkała się z odmową.

Gdzie teraz przebywa Kamil Żyła? Tego nie wiadomo. Zaraz po zabójstwie uciekł do Niemiec, wiadomo również, że przez chwilę przebywał w Angli. Ojciec Kamila apelował publicznie, by sam zgłosił się na policję. Od tego momentu nie ma żadnych informacji na temat miejsca jego przebywania.

