Tak wygląda "mokry pokój" w więzieniu. Co tam się wyprawia! Szczegóły mówią wszystko

Więzienna rzeczywistość jest ciężka i przytłaczająca, dlatego warto mieć na zewnątrz kogoś, kto na nas czeka i dla kogo warto opuścić więzienne mury, by rozpocząć nowe życie. Kiedy tęsknota doskwiera bardzo mocno, a do końca wyroku pozostało dużo czasu, można postarać się o widzenie w celi służącej do spotkań intymnych. Aby zobaczyć się z bliską osobą, trzeba spełnić pewne warunki. "Nagrody" w takiej postaci udziela dyrektor jednostki penitencjarnej z urzędu lub na wniosek przełożonego skazanego. - Skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary mogą być przyznawane nagrody. Nagroda może być również przyznana skazanemu w celu zachęcenia go do poprawy zachowania - czytamy w art. 137 Kodeksu karnego wykonawczego.

W ciągu jednego dnia skazany może odbyć tylko jedno takie spotkanie. W ciągu miesiąca - dwa. Natomiast w zakładzie karnym typu półotwartego skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone. Spotkanie trwa 60 minut. Nie w każdym, ale jak podaje Służba Więzienna w większości polskich zakładów karnych zostały wydzielone pomieszczenia do widzeń bez osoby dozorującej.

Jak wyglądają cele intymne?

Kiedy już dojdzie do spotkania sam na sam, więzień spędza czas ze swoją drugą połówką w specjalnym pomieszczeniu. Niektórzy określają je mianem "mokrego pokoju" lub "celi miłości", ale w rozporządzeniu ministra jest to po prostu "oddzielne pomieszczenie do odbywania widzeń bez osoby dozorującej". Służy ono nie tylko do seksu, choć wspomniane nazwy bardzo jednoznacznie się kojarzą. Para może na przykład spożyć wspólny posiłek, bowiem jak informuje Służba Więzienna, "w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego". Te, których nie uda się spożyć, są przekazywane osobie odwiedzającej.

Jak wyglądają cele intymne? Co znajduje się w środku? To zagadnienie jest szczegółowo opisane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Szczegóły są opisane w naszej galerii. Zobaczcie koniecznie.