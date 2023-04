W takich warunkach ojczym Kamilka czeka na sprawiedliwość. Co tydzień czysta piżama i ręcznik

Dawid B. trafił do aresztu. Mężczyzna znęcał się nad Kamilkiem z Częstochowy

Dawid B. ma 27 lat. Mężczyzna jest mężem Magdaleny B., 35-letniej matki Kamilka. Ma z nią dwójkę dzieci. Kobieta ma również czwórkę pociech z poprzednimi partnerami. Wśród nich jest właśnie 8-letni Kamilek. Dawid B. był dla chłopca bezwzględny. Mężczyzna przyznał w prokuraturze, że pobił Kamilka, łamiąc mu kończyny, przypalał go papierosami, a na sam koniec oblał wrzątkiem i kładł na rozgrzanym piecu Dziecko trafiło do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach po interwencji biologicznego ojca. Dawid B. i jego żona, która w ogóle nie reagowała na gehennę syna, zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa i znęcanie nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Matce chłopca zarzucono pomocnictwo. Oboje trafili do aresztu.

W takich warunkach przebywa Dawid B.?

Wedle nieoficjalnych doniesień Dawid B. trafił do zakładu karnego w Strzelcach Opolskich. Dowodem ma być filmik, który trafił do sieci. Wideo pokazuje, w jaki sposób więźniowie "przywitali" oprawcę Kamilka. Próbowaliśmy potwierdzić tę informację. Niestety, mimo usilnych starań rzeczniczka Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich kpr. Karolina Stąpor nie odpowiedział na nasze pytania. Próbowaliśmy również ustalić, w jakich warunkach przebywa aresztowany. Nasz mail pozostał bez odpowiedzi. To jednak nie oznacza, że nie wiadomo, jak wygląda życie aresztantów za kratami. Jest to bowiem określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Określa ono, jakie przedmioty mogą znajdować się w pomieszczeniach na terenie zakładu. Mowa m.in. o celach, salach widzeń, izolatkach, jadalniach, łaźniach.

Na co może liczyć osadzony w areszcie lub więzieniu? Wedle paragrafu pierwszego takiej osobie wydaje się odzież, bieliznę, obuwie, pościel, środki higieny, środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych oraz sprzęt stołowy. - Piżamy, koszule nocne, ręczniki i ścierki do wycierania naczyń wymienia się co tydzień lub częściej w zależności od potrzeb, odzież i obuwie w zależności od potrzeb, pościel co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb - czytamy w rozporządzeniu ministra. Wśród wydawanych rzeczy są te podstawowe jak np. koszulki, bluzy, kurki, buty etc. Zaś w przypadku środków higieny są m.in. płyn do mycia naczyń, płyn uniwersalny, mydło, krem do golenia, nożyk do golenia, szczoteczka do zębów itp.

Dokument informuje również, że "cele oraz inne pomieszczenia, o ile występują w zakładzie karnym i areszcie śledczym, wyposaża się w podstawowy sprzęt kwaterunkowy oraz w inne przedmioty". W załącznikach są wymienione rzeczy składające się na takie wyposażenie. W celi jest jedno łóżko metalowe, wkład do niego, szuflada, stół więzienny, szafka i taboret, które przysługują na jedną osobę osadzoną. Oprócz tego na jedną celę mieszkalną przypadają stolik lub półka pod telewizor, lustro, popielniczka, wiadro, szczotki (w tym do ubikacji), szufelka. Są też wieszaki wedle potrzeb przybory toaletowe.

Rozporządzenie określa także bardzo szczegółowo wyposażenie innych pomieszczeń w obiekcie, np. pomieszczenia do odbywania widzeń bez osoby dozorującej, sal widzeń, szatni, pomieszczeniach do kontroli osobistej czy u więziennego fryzjera.

Wyżywienie dla więźniów i aresztowanych

Jak wygląda wyżywienie w więzieniu? Nad właściwym przygotowaniem posiłków w każdej jednostce czuwa funkcjonariusz Służby Więziennej - szef kuchni. Więźniowie są angażowani do wszystkich czynności m.in. obierania warzyw czy podziału porcji żywnościowych. Obecnie kuchnie więzienne to nowoczesne zakłady żywienia zbiorowego, przygotowane do sprawnego przygotowania trzech posiłków dziennie, w niektórych jednostkach nawet dla 1000 osób. Wyposażono je wysokiej klasy urządzenia i sprzęt gastronomiczny, zaczynając od patelni i kotłów warzelnych aż po piece konwekcyjno-parowe. Wszystko oczywiście spełnia wymogi sanitarne systemu HACCP.

Skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący. Wartość energetyczna posiłków, w ramach dziennego wyżywienia osadzonych zawiera nie mniej niż 2800 kcal dla osadzonych do 18-go roku życia oraz 2600 kcal dla pozostałych osadzonych. - W przydzielanych racjach żywnościowych uwzględnienia się rodzaj wykonywanej pracy i wiek skazanego, a w miarę możliwości także wymogi religijne i kulturowe - podaje Służba Więzienna. Ogółem jest siedem rodzajów posiłków dla więźniów, które są dostosowane m.in. do stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy czy wieku więźnia.

Rozporządzenie określa również minimalną stawkę dzienną, czyli wartość posiłku, która nie może być mniejsza niż 4 złote. W przypadku nieletnich osadzonych jest to 4,40 zł, posiłku lekkostrawnego 4,80 zł, posiłki cukrzycowe 5,70 zł, zaś posiłki dopasowane do stanu zdrowia osadzonego 5,80 zł. Co jedzą osadzeni w zakładzie? Służba Więzienna na swoje stronie podała przykładowy jadłospis posiłku podstawowego:

Śniadanie - herbata, chleb, margaryna, kiełbasa golonkowa

Obiad - zupa koperkowa z ryżem, gulasz wołowy, ziemniaki, surówka z ogórków, kompot

Kolacja - herbata, chleb, margaryna, mielonka prasowana

