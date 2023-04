Dawid B. maltretował 8-letniego Kamilka. Mężczyzna ma mroczną przeszłość. Szokujące fakty

Groźnie to wygląda

27-letni Dawid B., został aresztowany na trzy miesiące, Prokuratura zarzuca mu usiłowania zabójstwa 8-letniego Kamila z Częstochowy, a także maltretowanie ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna rzucił chłopca na rozpalony piec w kuchni, polewał wrzątkiem, połamał dziecku nóżki i rękę. Przypalał go również papierosem. Gehennę chłopca przerwał jego biologiczny ojciec, gdy zjawił się w mieszkaniu swojej byłej żony. Obraz poparzonego i zmaltretowanego syna powalił go na kolana. Wezwał pogotowie. Kamil śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Katowicach, gdzie lekarze od 9 dni walczą o jego życie.

"Fakt" dotarł do przerażających informacji, dotyczących mrocznej przeszłości 27-latka. Jak czytamy - w 2003 roku, kiedy miał siedem lat, razem ze swoim bratem bliźniakiem stanął przed sądem rodzinnym w Częstochowie. Jak ustalił dziennik

miało to związek ze sprawą utonięcia. Mieli oni bowiem wepchnąć do stawu 9-letnią dziewczynkę. Uniknęli jednak wówczas kary, gdyż - jak orzekł sąd - był to nieszczęśliwy wypadek podczas zabawy.

Dziennik ustalił także, że Dawid B. był w przeszłości wielokrotnie karany za kradzieże, groźby karalne, naruszenie nietykalności cielesnej, a także rozboje. Z więzienia wyszedł trzy lata temu.