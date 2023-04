Tak więźniowie przywitali ojczyma Kamilka z Częstochowy. Przerażające nagranie!

Dawid B. torturował 8-letniego Kamilka z Częstochowy

Dawid B. usłyszał zarzuty znęcania się nad Kamilkiem z Częstochowy ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania zabójstwa chłopca. Mężczyzna miał połamać chłopcu kończyny i przypalać papierosami. Pod koniec marca oblał 8-latka wrzątkiem, a potem położył na rozgrzanym piecu. Kamilek cierpiał przez kilka dni. Nikt mu nie pomógł, nawet jego matka Magdalena B. (35 l.), która również usłyszała zarzuty i trafiła. Gehenna chłopca została przerwana 3 kwietnia, kiedy do mieszkania przyszedł biologiczny ojciec. Pan Artur wezwał karetkę pogotowia. Kamilek został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest stan jest ciężki, ale stabilny. Lekarze walczą o jego życie. Chłopiec jest już po dwóch zabiegach. Wszyscy liczymy, że ten koszmar będzie miał swój happy end i 8-latek z Częstochowy wkrótce wróci do zdrowia.

Tak więźniowie przywitali ojczyma Kamilka

Dawid B. i Magdalena B. trafili do aresztu. Mężczyzna sam zresztą poprosił prokuraturę, by go tam umieścić. 27-letni zwyrodnialec musiał jednak czuć ciarki na plecach, kiedy pojawił się przed budynkiem. Więźniowie przywitali go bowiem w iście przerażający sposób! Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, ale przede wszystkim słychać, co działo się w areszcie, kiedy znalazł się pod nim Dawid B. Przerażający ryk więźniów i salwa wyzwisk pod adresem ojczyma Kamilka sprawiają, że można się przez chwilę poczuć jak w piekle! Podobne nagranie można było zobaczyć dwa lata temu, kiedy do aresztu trafił ojciec małego Wiktorka z Rudy Śląskiej. Mężczyzna zamordował dwumiesięczne dziecko. Więźniowie dla takich sadystów nie mają litości...

Poniżej możecie zobaczyć nagranie, jak więźniowie ze Strzelec Opolskich przywitali Dawida B.

Przywitanie ojczyma Kamilka z Częstochowy w areszcie. Autorka odpiera zarzuty

Są osoby, które mają wątpliwości co do autentyczności nagrania spod aresztu. Prowadząca profil Rozdzieleni kratą Joanna Kińska zapewnia, że jest ono prawdziwe. - Zanim napiszecie, że to jest podłożona "głosówka" i fejkowe nagranie, wystarczy zaczerpnąć trochę wiedzy i zobaczyć na Youtubie filmik z 2020 roku, jak witali pedofila czy jak witali matkę Madzi. Zaczerpnijcie trochę wiedzy, to nie boli wcale. Siedzę w tym parę lat i nie wrzucam fejkowych rzeczy w Internet, żeby to się kręciło jak viral - mówi pani Joanna na nagraniu, które zamieściła w serwisie Tik Tok. Dodała, że większość komentujących widziała prawdopodobnie zakład karny od zewnątrz, ale nie od wewnątrz.