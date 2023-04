Zarzuty dla matki i ojczyma 8-latka z Częstochowy. Kamilek został pobity i podpalony

Są zarzuty dla matki i ojczyma Kamila z Częstochowy. Chłopiec był maltretowany od co najmniej miesiąca. Pod koniec marca został oblany nieznaną substancją i podpalony. Ośmiolatek trafił śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze walczą o jego życia. 35-letnią matkę i jej 27-letniego męża w środę (5 kwietnia 2023) po południu przewieziono do częstochowskiej prokuratury i przesłuchano.