Tu zginął na rowerze poseł Łukasz Litewka. Na drodze obowiązuje 60 km/h

Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyje poseł Łukasz Litewka

Łukasz Litewka zginął na ulicy Kazimierskiej między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. To jednopasmowa droga pozbawiona chodników, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Na razie policja nie podała, z jaką prędkością poruszał się kierowca mitsubishi colt, który z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i potrącił 36-letniego rowerzystę.

Ulica Kazimierzowska od dawna wzbudza liczne zastrzeżenia. Na dzień przed tragicznym wypadkiem o jej złym stanie informowała TVP Katowice. Jak podkreślano, dla wielu kierowców przejazd tą drogą to codzienne wyzwanie. Nawierzchnia jest zniszczona, a mieszkańcy zwracają uwagę, że po zimie sytuacja dodatkowo się pogarsza. Kierowcy skarżą się, że przejeżdżając przez tę trasę ich auta często ulegają mniejszym lub poważniejszym uszkodzeniom.

Co więcej - jak podaje „Dziennik Zachodni”, zaledwie kilkanaście godzin przed tragedią władze Dąbrowy Górniczej ogłosiły przetarg na przebudowę tej ulicy.

- Według wstępnych ustaleń, zderzenie miało charakter czołowy. 57-letni kierowca pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu został zatrzymany. Poddano go badaniu trzeźwości przy pomocy analizatora wydechu. Badanie to dało wynik negatywny. Niezależnie od tego prokurator zlecił pobranie od kierowcy materiału do bardziej szczegółowych analiz. Decyzja co do charakteru, w jakim mężczyzna zostanie przesłuchany podjęta będzie w ciągu najbliższych godzin - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian.

Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, samochód, którym poruszał się 57-latek wpadł do przydrożnego rowu. Pomimo tego, że służby ratunkowe dotarły na miejsce bardzo szybko, podjęta reanimacja okazała się nieskuteczna.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w czwartek, 23 kwietnia po godzinie 13.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kierujący samochodem Mitsubishi najprawdopodobniej, to są nasze wstępne ustalenia, zasłabł albo zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym rowerem mężczyzną, który jechał od strony Sosnowca. W wyniku tego zdarzenia, pomimo tego, że na miejsce dotarli medycy, powiadomieni przez postronne osoby, rowerzysty nie udało się uratować -poinformował aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Od samorządu do Sejmu. Taką drogę przeszedł Łukasz Litewka

Łukasz Litewka był jednym z najmłodszych posłów obecnej kadencji Sejmu. Mandat zdobył po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, startując z list Nowej Lewicy. Zanim trafił do Sejmu, przez wiele lat działał na szczeblu lokalnym. Jako radny Sosnowca zasłynął dużym zaangażowaniem w sprawy mieszkańców, skutecznością i bliskim kontaktem z ludźmi.

Skupiał się m.in. na poprawie infrastruktury, jakości życia w mieście oraz pomocy osobom potrzebującym. To właśnie aktywność społeczna stała się jego wizytówką i podstawą zaufania, jakim obdarzyli go wyborcy.

