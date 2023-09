Tyle kosztuje męska prostytutka. Stawki idą w tysiące! Skąd księża mieli na to pieniądze?!

Kierowca autobusu nie wpuścił niepełnosprawnego pasażera. "A co, ja mam go wnieść?"

Tyle kosztuje męska prostytutka. Będziecie zaskoczeni!

Orgia, która odbyła się w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, wciąż odbija się szerokim echem w Polsce ale też w zagranicznych mediach. Mieszkańcy Dąbrowy nie szczędzą gorzkich słów pod adresem księdza Tomasza, który w nocy z 30 na 31 sierpnia w swoim mieszkaniu służbowym zorganizował imprezę, na którą wynajął męską prostytutkę. Skąd księża mieli na to pieniądze? Czy pieniądze, którymi opłacili wynajętego mężczyznę świadczącego usługi seksualne pochodziły również z datków na tacę? Te pytania pozostają na razie bez odpowiedzi.

Postanowiliśmy sprawdzić, ile miesięcznie jest wstanie zarobić mężczyzna świadczący usługi seksualne. Kwoty mogą przyprawić o zawrót głowy.

Serwis wynagrodzenia.pl przeanalizował ogłoszenia opublikowane na najpopularniejszych serwisach zamieszczających anonse towarzyskie. I tak godzinowa kwota, która stanowi wynagrodzenie panów świadczących usługi seksualne to 150 złotych. Średnia za noc to 1000 złotych. Najwięcej mężczyźni świadczący usługi seksualne zarabiają w Warszawie. Średnia za noc to 1500 złotych, za godzinę 200 złotych.

Średnia zarobków mężczyzn świadczących usługi dla mężczyzn dla osób tej samej płci, jest wyższa niż kobiet i wynosi 300 złotych. W Katowicach za noc z mężczyzną trzeba zapłacić 1000 złotych, za godzinę 150 złotych, w Poznaniu podobnie. W Krakowie to już 850 złotych za noc, i 150 złotych za godzinę.

Oznacza to, że w zależności od liczby przyjętych klientów i dni pracujących w miesiącu, męscy seksworkerzy mogą zarobić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Przykładowo, mężczyzna pracujący 10 dni miesięcznie i przyjmujący każdego dnia czterech klientów ( każdego po godzinie), może zarobić 8000 złotych. Jeśli w tym systemie pracowałby przez 15 dni w miesiącu, to na koniec miesiąca wynagrodzenie wyniesie już 12 tysięcy złotych.

Prowadzili seksbiznes, a na prostytutkach zarabiali podwójnie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.