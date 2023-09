Orgia księży w Dąbrowie Górniczej. Rodzice zapowiadają bojkot pierwszej komunii

Czy rodzice dzieci z parafii w Dąbrowie Górniczej, gdzie miała miejsce seksualna orgia księży, zbojkotują pierwszą komunię świętą? Jak informuje serwis sosnowiec.wyborcza.pl, takie pomysły pojawiają się wśród osób należących do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. To pokłosie imprezy, która odbyła się w mieszkaniu księdza Tomasza Z., w której miało brać udział kilku duchownych i męska prostytutka. Sprawa wyszła na jaw, gdy świadczący usługi seksualne mężczyzna stracił przytomność, więc pozostali uczestnicy nie mieli wyjścia i wezwali służby medyczne. Jak się okazuje, na początku mieli jednak nie wpuszczać ratowników do środka, przez co całym zdarzeniem zajmuje się również prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo ws. nieudzielenia pomocy osobie w stanie zagrażającym życiu. Pierwsze konsekwencje wyciągnięto również wobec księdza Tomasza Z., który został pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych i przestał być redaktorem „Niedzieli Sosnowieckiej”, dodatku do katolickiego tygodnika „Niedziela”. Do orgii w Dąbrowie Górniczej odniósł się również w swoim liście skierowanym do wiernych biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Pierwsza komunia dzieci z Dąbrowy Górniczej w innej parafii?

Jak informuje serwis sosnowiec.wyborcza.pl, rodzice dzieci z parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej są oburzeni zdarzeniami z Dąbrowy Górniczej, dlatego zastanawiają się, co będzie teraz z pierwszą komunią świętą. Wielu mieszkańców stracili zaufanie nie tylko do księdza Tomasza Z., który przygotowywał ich najmłodszych do sakramentu, ale również do proboszcza parafii. Co ciekawe, duchowny, w którego mieszkaniu odbyła się orgia, był wcześniej chwalony za kontakty z najmłodszymi.

- Zajęcia w szkole prowadziła katechetka, a ksiądz odpowiadał za przygotowania w kościele. Prowadził msze dla dzieci, różańce. Był bardzo sympatyczny, wesoły, dzieci go bardzo lubiły i niektórzy rodzice chcieli, żeby uczył także w szkole zamiast katechetki - mówi w rozmowie z serwisem sosnowiec.wyborcza.pl mama jednego z dzieci.

Teraz rodzice dzieci z parafii w Dąbrowie Górniczej zastanawiają się nawet nad bojkotem pierwszej komunii świętej. Część z nich przebąkuje nawet, że ich pociechy w ogóle nie przystąpią do sakramentu. To jednak najbardziej radykalne głosy, bo duża grupa opowiada się po prostu za przeniesieniem pierwszej komunii poza parafię Najświętszej Maryi Panny Anielskiej.

