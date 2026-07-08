Tysiące młodych chrześcijan zawitało do Kokotka

Kokotek nieopodal Lublińca znów przyciągnął młodzież, pragnącą rozwijać swoją duchowość w nowoczesnej formie. Od poniedziałku teren ten zapełniał się osobami z całego kraju oraz z innych państw. Spora część gości spędza siedem dni na polu namiotowym położonym w pobliżu stawu Posmyk, budując unikalną festiwalową społeczność.

Poniedziałek upłynął pod znakiem przyjmowania przyjezdnych oraz uroczystej inauguracji. W godzinach wieczornych odprawiono Mszę Świętą, po której zorganizowano Starter Party i występ formacji M4IN. Szybko okazało się, że to wydarzenie ma niewiele wspólnego z typowymi, zamkniętymi rekolekcjami.

Drugiego dnia ruszył pełen harmonogram atrakcji. Zgromadzeni uczestniczyli w wykładzie dr. Mariusza Gogóła, biochemika, który mówił o zależnościach między światem nauki a wiarą. Zainicjowano również różnorodne zajęcia warsztatowe, sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i pogłębianiu życia duchowego. Z kolei wieczorem na scenie zaprezentowali się Anatom i Cukier, którzy połączyli religijne przesłanie ze współczesną muzyką.

Zobaczcie galerię zdjęć:

26

To największy chrześcijański festiwal młodzieżowy w Polsce

Od kilku sezonów impreza ta ma status największego chrześcijańskiego zlotu dla polskiej młodzieży. Każdorazowo do miejscowości zjeżdżają tysiące gości, by zamieszkać pod namiotami i brać udział w gęstym programie. Organizatorzy dbają o to, by obok mszy i modlitw znalazł się czas na muzykę na żywo, a także aktywności sportowe czy artystyczne.

Gospodarze od pierwszych edycji stawiają na autentyczność i chcą udowodnić, że religię można praktykować radośnie w gronie swoich rówieśników. To umiejętne połączenie sacrum ze swobodnym, wakacyjnym klimatem przyniosło festiwalowi ogólnokrajową rozpoznawalność.

Początki imprezy datuje się na 2018 rok, kiedy to diecezja gliwicka postanowiła rozwinąć format wcześniejszych spotkań młodzieży w Kokotku. Celem było wykreowanie przestrzeni, łączącej duchowe skupienie z profesjonalną oprawą muzyczną i formą letniego odpoczynku.

Z upływem lat inicjatywa stale się rozrastała. Obecnie Festiwal Życia przyciąga reprezentantów z prawie każdego regionu Polski, a także polonię z zagranicy oraz zagranicznych turystów. Stałym punktem krajobrazu stało się rozległe obozowisko nad wodami Posmyku, które na tydzień przekształca się w tętniącą życiem osadę.

Wiara, muzyka i wspólnota

W tegorocznym rozkładzie jazdy ponownie zderzają się codzienne nabożeństwa i prelekcje z koncertami oraz sportowymi zmaganiami. Publiczność usłyszy na żywo wykonawców takich jak Exodus 15, Diiya, Skytech czy C-Bool. Wiele emocji budzi również planowany na piątek wieczór uwielbienia i tradycyjny czwartkowy Bieg Festiwalowicza.

Przez siedem dni uczestnicy udowadniają, że młode oblicze Kościoła jest pełne entuzjazmu, radości i otwartości na drugiego człowieka. Ta niepowtarzalna aura przyciąga do Kokotka stałych bywalców, którzy chętnie wracają tam przy każdej możliwej okazji.