Wyniki matur 2026 Katowice. Jak poradzili sobie uczniowie ze Śląska?

Wyniki matur Katowice 2026. Jak prezentuje się ogólna zdawalność?

Na terenie Katowic do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych przystąpiło w 2026 roku 2663 zdających. Według oficjalnych danych, świadectwo dojrzałości uzyskało 2226 osób. Oznacza to, że ogólna zdawalność w stolicy województwa śląskiego wyniosła 83,59%.

Wynik ten stanowi ważny punkt odniesienia dla osób aplikujących na lokalne uniwersytety i politechniki. Pamiętaj, że ostateczny wynik na Twoim świadectwie maturalnym jest najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji, a znajomość ogólnomiejskich statystyk pozwala lepiej ocenić tegoroczny poziom konkurencji na Śląsku.

Wyniki matur Katowice w podziale na przedmioty podstawowe

Dla ostatecznego sukcesu rekrutacyjnego kluczowe są przedmioty obowiązkowe, z którymi mierzy się każdy absolwent. Analizując oficjalne wyniki matur w Katowicach, można zauważyć różnice w poziomie trudności z poszczególnych dziedzin nauki. Warto dokładnie sprawdzić te statystyki, aby przekonać się, czy Twój indywidualny wynik jest wyższy, czy niższy od średniej w regionie.

Oto jak wyglądają konkretne dane dla miasta Katowice na poziomie podstawowym:

Język polski: Egzamin zakończył się zdawalnością na poziomie 94,07%, a średni wynik punktowy wyniósł 62,07%.

Egzamin zakończył się zdawalnością na poziomie 94,07%, a średni wynik punktowy wyniósł 62,07%. Matematyka: Tradycyjnie budzący najwięcej emocji egzamin z królowej nauk może pochwalić się zdawalnością rzędu 87,65%. Średni wynik osiągnięty przez katowickich maturzystów to 62,56%.

Tradycyjnie budzący najwięcej emocji egzamin z królowej nauk może pochwalić się zdawalnością rzędu 87,65%. Średni wynik osiągnięty przez katowickich maturzystów to 62,56%. Język angielski: Najpopularniejszy język obcy nowożytny okazał się najbardziej przystępny. Zdawalność sięgnęła 97,21%, a średnia punktowa zatrzymała się na bardzo wysokim poziomie 83,90%.

Należy pamiętać, że chociaż przedmioty podstawowe stanowią fundament, o ostatecznym przyjęciu na wybrane kierunki studiów najczęściej decydują rozszerzenia.

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Szczegółowe wyniki matur Katowice z przedmiotów rozszerzonych

Egzaminy na poziomie rozszerzonym to podstawa walki o indeksy na większości państwowych uczelni. W tym przypadku nie obowiązuje próg zaliczenia (wymóg 30%), dlatego o sukcesie decyduje wyłącznie zdobyty odsetek punktów. Należy mieć świadomość, że trudniejszy arkusz ogólnopolski często oznacza niższą średnią lokalną, co finalnie przekłada się na niższe progi punktowe na samych studiach.

Średnie wyniki z najpopularniejszych przedmiotów rozszerzonych, jakie w 2026 roku uzyskali maturzyści z Katowic, to:

Język angielski: ponad 2 000 zdających (średni wynik to 73,9%)

ponad 2 000 zdających (średni wynik to 73,9%) Język polski: ponad 1 200 zdających (średni wynik to 50,4%)

ponad 1 200 zdających (średni wynik to 50,4%) Matematyka: ponad 700 zdających (średni wynik to 41,3%)

ponad 700 zdających (średni wynik to 41,3%) Biologia: ponad 500 zdających (średni wynik to 50,1%)

ponad 500 zdających (średni wynik to 50,1%) Fizyka: ponad 400 zdających (średni wynik to 48,0%)

Zawsze warto analizować powyższe wartości w zestawieniu z własnymi osiągnięciami. Jeżeli Twój wynik przewyższa zaprezentowane średnie, masz bardzo duże szanse na udaną rekrutację akademicką.