W Katowicach powstanie nowy kompleks hotelowy. Zmienić ma się 11 kamienic

"Kwartał Dworcowa", tak nazywa się inwestycja, która wkrótce rozpocznie się w ścisłym centrum Katowic i obejmie aż 11 kamienic. Część z nich, od strony Placu Dworcowego, od XIX w. należała do kolei. Ich ostatnią funkcją był zespół przychodni kolejowych, stąd ich połączone wnętrza. Pozostałe kamienice (m.in. od strony ul. Staromiejskiej) inwestor kupił od prywatnych właścicieli. Przebudowa obejmie większość budynków kwartału, za wyjątkiem kilku w rejonie skrzyżowań ul. Mielęckiego i Staromiejskiej oraz Staromiejskiej i Dyrekcyjnej.

Za projekt przebudowy odpowiedzialny jest Tomasz Konior i jego zespół. To wielokrotnie nagradzany architekt z Żywca, założyciel Konior Studio.

Podczas konferencji, która odbyła się 1 października - zadeklarował, że zespół będzie starał się ochronić każdy szczegół przebudowywanego kwartału, który ma wartość historyczną, materialną i sentymentalną. Jednocześnie zaznaczył, że substancja w kwartale ulegnie daleko idącej przebudowie.

Zachowane zostaną istniejące elewacje i cenna kamienica na rogu ul. Mielęckiego i Placu Dworcowego. Poza tym praktycznie cała tkanka wewnętrzna zostanie wymieniona i w większości nadbudowana. W efekcie osobne kamienice zostaną połączone w jedną całość, do którego będą prowadzić wejścia dostępne z poziomu chodnika.

Duże kontrowersje od samego początku budziła nadbudowa elewacji, która wedle projektu jest utrzymana w nowoczesnym stylu i wyglądem odbiega od zabudowy historycznej. W odpowiedzi na te zarzuty Konior zaznaczył, że każda epoka ma swój styl i specyfikę.

- "Na tym polega pewna różnorodność i intrygująca strona miasta. Podobnie tutaj: to, co jest historyczne, oryginalne odtwarzamy, remontujemy z pietyzmem, a to, co jest współczesne: jest z szacunkiem dla przeszłości, ale bez kompleksów" - mówił architekt.

Kompleks Dworcowa to inwestycja warta grube miliony

Wnętrza kompleksu mają liczyć do siedmiu kondygnacji. Na parterach przewidziano lokale usługowo-gastronomiczne. Główną część inwestycji zajmą dwa hotele sieci Marriott. Ponadto w "Kwartale Dworcowa" mają się zmieścić dwie części biurowe o łącznej pow. 8 tys. m kw.

W ramach inwestycji powstanie jednopoziomowy garaż podziemny z 80 miejscami postojowymi. Wjazd będzie się odbywać z ul. Mielęckiego. Dachy będą zielone, zostaną na nich zamontowane ekologiczne urządzenia i odnawialne źródła energii.

Inwestorem jest Grupa Epione, która przede wszystkim tworzy sieć specjalistycznych placówek medycznych na terenie Katowic. Inwestorem zastępczym będzie firma Hotel Inwest, która w Katowicach odpowiadała np. za Hotel Qubus przy ul. Moniuszki.

Koszt całości inwestycji jest szacowany na 300 mln zł. Pierwsza część inwestycji do stanu surowego zamkniętego ma być finansowana środkami własnymi Grupy Epione. Pozostała część inwestycji powstanie z udziałem kredytowania.

Inwestycja ruszy w październiku. Jakie zmiany czekają mieszkańców?

Prace przy "Kwartale Dworcowa" mają ruszyć jeszcze w październiku. Rozpoczną się od przygotowania dojazdu.

Pas drogowy na ul. Mielęckiego na cel budowy wyniesie 4,5 metra. Zostaną tam zdjęte dotychczasowe płytki, a w zamian powstanie nawierzchnia asfaltowa. W kolejnej fazie rozpoczną się prace wewnątrz głównego dziedzińca. Konieczne będzie wyburzenie części kamienicy od ul. Mielęckiego.

Miasto zgodziło się, by na czas inwestycji i po jej zakończeniu wpuścić ruch drogowy na ul. Mielęckiego, która dotychczas była deptakiem. Jak zaznaczył wiceprezydent Katowic, Bogumił Sobula inwestycja hotelowa ma być "zwieńczeniem działań", których celem jest zrewitalizowanie centrum miasta.

Źródło: Se.pl, PAP

W poniższej galerii możecie zobaczyć, jak w przyszłości ma wyglądać kwartał, a także jak prezentuje się obecnie.