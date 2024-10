Komunikacyjny chaos w Katowicach. Prezydent nie zgadza się na objazd przez las

Nie będzie objazdu przez las. Katowice są w kropce

Właśnie rozpoczął się remont wiaduktu kolejowego przy ulicy Kłodnickiej w Katowicach. Miasto miało pomysł by poprowadzić objazd leśną drogą od ul. Wybickiego w Katowicach do ul. Gościnnej w Rudzie Śląskiej. W ten sposób urzędnicy chcieli usprawnić ruch w rejonie Ligoty i Panewnik, który jest utrudniony z powodu przebudowy wiaduktu na ul. Kłodnickiej. Ruch miał zostać poprowadzony jednokierunkowo od Panewnik w kierunku Rudy Śląskiej, by docelowo ułatwić kierowcom dotarcie do autostrady A4.

Na ten pomysł nie zgodzili się zarówno mieszkańcy, jak i prezydent Rudy Śląskiego. Powód? Wspomniana leśna droga jest wąska, nawierzchnia jest uszkodzona, w zagłębieniach robią się rozlewiska i brakuje chodnika. Przeciwko dopuszczeniu ścieżki do ruchu samochodowego wystąpili mieszkańcy Katowic i Rudy Śląskiej, którzy w kilka dni zebrali kilkaset podpisów pod petycją do prezydenta Katowic.

W poniższej galerii prezentujemy drogę, którą Katowice miały nadzieję poprowadzić objazd.

Nie ma zgody rudzkiego magistratu na objazd drogą leśną

Katowice musiały się zwrócić do rudzkiego magistratu o zgodę na wdrożenie tego rozwiązania, bo wspomniana leśna ścieżka częściowo przebiega przez terytorium Rudy Śląskiej. Dziś już wiadomo, że pomysł katowickich urzędników pozostanie w strefie marzeń.

Jak przekazał portal 24kato.pl, prezydent Michał Pierończyk nie zgodził się na budowę łącznika między ul. Wybickiego a ul. Gościnną.

"Trasa ta jest ciągiem pieszym i nie stanowi drogi publicznej. Na drodze jest zakaz ruchu w obu kierunkach. Prezydent jest gotów wyrazić zgodę na remont tego ciągu pieszego wraz z jego dalszym utrzymaniem i dopuścić możliwość ruchu rowerowego na tym odcinku" - powiedziała portalowi kato24.pl Agnieszka Piekorz-Hałczyńska, rzeczniczka prasowa rudzkiego magistratu.

Źródło: Eska.pl