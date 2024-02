W przechodzącą przez jezdnię 74-latkę wjechała śmieciarka. Kierowca mógł ją widzieć

Śmiertelnie potrącił kobietę śmieciarkę. Przechodziła przez jezdnię o kuli

Wszystko wydarzyło się 4 lipca 2023 roku w Częstochowie. Marcin N. pracował jako kierowca samochodu ciężarowego z zabudową do zbierania odpadów. Około godziny 9.00, po postoju związanym z załadunkiem odpadów, włączał się do ruchu na ulicy Drzymały. To właśnie wtedy najechał na przechodzącą przez jezdnię 74-letnią poruszającą się o kuli kobietę. Na skutek wypadku pokrzywdzona doznała poważnego urazu wielonarządowego, w wyniku którego zmarła na miejscu zdarzenia.

Kierujący śmieciarką w chwili zdarzenia był trzeźwy.

- Na podstawie opinii biegłego ds. rekonstrukcji zdarzeń drogowych ustalono, że bezpośrednią przyczyną wypadku było nieprawidłowe obserwowanie drogi przed pojazdem przez kierującego śmieciarką - przekazał prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

- Ponadto biegły stwierdził, że Marcin N. miał pełną możliwość obserwacji, gdyż pojazd był wyposażony w specjalne lusterka, umożliwiające obserwację przedpola jazdy bezpośrednio przed kabiną - dodaje prokurator.

Jednocześnie z opinii biegłych wynika, że pokrzywdzona przyczyniła się do wypadku przechodząc przez jezdnię w bardzo bliskiej odległości od śmieciarki.

Prokurator postawił Marcinowi N. zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że ruszając śmieciarką nie widział pokrzywdzonej.

Marcin N. nie był w przeszłości karany. Zarzucane oskarżonemu przestępstwo spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.