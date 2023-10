W składach węgla brakuje ekogroszku. PGG się tłumaczy

Dlaczego brakuje węgla na składach?

Braki węgla w składach węgla to fakt. Jak informują ich właściciele, wiąże się to z nagłym wzrostem zainteresowania opałem przed zimą. Składy węgla, zwłaszcza na wsiach, dysponują określoną pojemnością zbiornic, w których jest przechowywany węgiel i dosyć szybko zapasy zostały wyprzedane.

"Możemy mieć orzech luzem w cenie 1900 zł za tonę. W tym momencie go nie mamy, ma przyjechać we wtorek. Są problemy, my też je mamy, czekaliśmy dosyć długo. Szczerze, to nie ma takiego szału, jak w zeszłym roku, ale więcej nam tego orzecha schodzi niż grubego" - informuje właściciel jednego ze składów węgla.

Gdzie kupić tani węgiel?

Problemy z zaopatrzeniem w węgiel najwyższej klasy są znane największemu producentowi - Polskiej Grupie Górniczej. Spółka odniosła się do pojawiających się informacji, iż w niektórych składach zaczyna brakować węgla. PGG zapewnia, że problem nie dotyczy sklepu internetowego oraz składów działających w sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG.

"W całej Polsce działa już 198 składów w firmowej sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW). Wyboru składu dokonuje kupujący w e-sklepie. Wszystkie składy KDW udzielają darmowego wsparcia klientom, którzy z powodu wykluczenia cyfrowego lub z jakichkolwiek innych względów nie mogą samodzielnie zamówić węgla przez internet" - informuje rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Ile kosztuje węgiel PGG?

W sklepie PGG ekogroszki można kupić w cenie 1500 zł za tonę. Jest to węgiel sprzedawany luzem o nazwach handlowych:

Pieklorz

Karlik

Retopal

Nieco droższy jest węgiel sprzedawany w workach po 20 kg lub big-bagach na palecie - 1750 zł za tonę.

Groszki z niektórych kopalń są tańsze, rzędu 1320 zł za tonę. Sortymenty orzech i kostka dostępne są od 1200 zł za tonę.

"To ceny ostateczne dla klientów przy odbiorze zakupionego węgla ze składów KDW. To klient decyduje czy skorzysta potem z transportu oferowanego przez skład, czy odbierze węgiel osobiście" - wyjaśnił rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.