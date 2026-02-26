W tej parafii w Śląskiem wiernych jest tyle co mieszkańców miasta. To rekord regionu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-26 6:24

Wspólnoty parafialne w Śląskiem mają duże znaczenie dla życia lokalnych społeczności i często skupiają po kilka tysięcy osób. W regionie działa wiele okazałych ośrodków religijnych, jednak jeden szczególnie się wyróżnia. Największa parafia w województwo śląskie liczy około 20 tysięcy wiernych, a jej dzieje oraz zabytkowa świątynia należą do najbardziej imponujących w okolicy.

Archidiecezja Katowicka i podział administracyjny regionu

Struktura kościelna w województwie śląskim jest mocno zróżnicowana i opiera się na kilku kluczowych jednostkach administracyjnych, z których każda ma swoją specyfikę. Do najważniejszych należą:

  • Archidiecezja Katowicka – zarządza centralną częścią regionu, w tym dużymi aglomeracjami jak Katowice, Mikołów czy Tychy.
  • Diecezja Bielsko-Żywiecka – obejmuje górzyste południe województwa, silnie zakorzenione w tradycji beskidzkiej.
  • Diecezja Częstochowska – odpowiada za północną część regionu, w tym za duchowe serce Polski, czyli Jasną Górę.
  • Diecezja Gliwicka – sprawuje pieczę nad zachodnimi terenami, włączając w to Zabrze, Rybnik oraz Gliwice.
  • Diecezja Sosnowiecka – obejmuje obszary centralno-wschodnie, takie jak Dąbrowa Górnicza, Będzin i Sosnowiec.

Wszystkie te diecezje posiadają własną sieć dekanatów, które organizują życie religijne i społeczne lokalnych społeczności.

Święty Wojciech patronuje rekordowej parafii w Mikołowie

Miano największej wspólnoty w całym województwie dumnie dzierży parafia św. Wojciecha w Mikołowie, która zrzesza około 20 tysięcy dusz. Centrum życia religijnego stanowi tu bazylika mniejsza, wzniesiona w stylu neoromańskim w połowie XIX wieku. Wnętrze świątyni kryje prawdziwe skarby sztuki sakralnej, w tym witraże szkoły krakowskiej oraz cykl obrazów Męki Pańskiej autorstwa Jana Bochenka z 1868 roku.

Wierni obchodzą tutaj dwie główne uroczystości odpustowe. Pierwsza, ku czci patrona św. Wojciecha, odbywa się w niedzielę po 23 kwietnia. Druga uroczystość ma miejsce w pierwszą niedzielę sierpnia w starym kościele i jest poświęcona Matce Bożej Śnieżnej.

W przeszłości mikołowska parafia była terytorialnym kolosem. Początkowo, w 1821 roku, przeszła z diecezji krakowskiej do wrocławskiej. Kiedy w 1846 roku utworzono dekanat mikołowski, obejmował on aż 14 miejscowości, co stanowiło jedną czwartą ludności całego powiatu pszczyńskiego.

Proces podziału tego olbrzymiego obszaru rozpoczął się na przełomie wieków. Jeszcze w 1905 roku pod zarząd parafii podlegały takie miejscowości jak Panewniki, Piotrowice, Ligota, Tychy, Gostyń czy Łaziska Górne, Dolne i Średnie. W ciągu niespełna 90 lat z tego rozległego terenu wydzielono aż 18 samodzielnych jednostek parafialnych.

Historię tego miejsca tworzyli wybitni duszpasterze. Wśród nich warto wymienić ks. prałata Aleksandra Skowrońskiego czy ks. dr. Stanisława Szymeczkiego. Ogromny wkład w rozwój infrastruktury wniósł ks. kanonik Alfons Janik, który przeprowadził renowację budynków i doprowadził kościół do rangi bazyliki. Obecnie funkcję proboszcza pełni ksiądz Grzegorz Borg, wspierany przez czterech wikariuszy oraz penitencjarza.

Prestiż parafii potwierdzają nadane tytuły. W 1998 roku święty Wojciech został oficjalnym patronem Mikołowa. Dziesięć lat później papież Benedykt XVI podniósł kościół do godności bazyliki mniejszej, co uroczyście ogłosił ówczesny Metropolita Katowicki, abp Damian Zimoń.

Parafie w Jaworznie i Zabrzu gonią lidera

Region śląski obfituje w liczne i silne wspólnoty wiernych. W Jaworznie imponującym wynikiem może pochwalić się parafia pw. św. Wojciecha i Katarzyny, do której należy ponad 18,5 tysiąca osób.

Z kolei w diecezji gliwickiej prym wiedzie parafia św. Anny w Zabrzu, skupiająca około 17 tysięcy parafian. Te statystyki dobitnie pokazują, że życie religijne na Śląsku wciąż jest bardzo intensywne i stanowi ważny element codzienności dla tysięcy mieszkańców.

