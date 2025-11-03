W tym uzdrowisku pociągów nie było od 30 lat. Teraz powrócą!

Po 30 latach dawne uzdrowisko odzyska połączenie kolejowe.

Reaktywacja linii w ramach programu Kolej Plus ma kosztować 230 mln zł.

Prace mają zakończyć się do 2029 roku, pomimo wyzwań inżynieryjnych.

Do dawnego uzdrowiska pojedzie pociąg! To ważny krok

Po niemal 30 latach do miejscowości Jastrzębie-Zdrój ponownie dotrą pociągi! Dawna miejscowość uzdrowiskowa zyska więc nową komunikację, co pozwoli mieszkańcom na łatwiejsze przemieszczanie się po okolicy województwa śląskiego. Wiadomo już, że reaktywacja linii kolejowej w ramach programu Kolej Plus ma zostać ukończona do 2029 roku, a jej koszt to ok. 230 mln zł.

To kilka kilometrów, które stanowią pewne wyzwanie inżynierskie, ponieważ trasa przebiega przez obszary objęte szkodami górniczymi. Zakładamy jednak, że Jastrzębie-Zdrój, największe miasto w Polsce – a według niektórych danych nawet w Europie – pozbawione dostępu do kolei, odzyska swoje połączenie. Będziemy jeszcze optymalizować projekt, aby czas przejazdu był jak najkrótszy. Naszym celem jest, by podróż z Jastrzębia do Katowic trwała około 50 minut - mówił wiceminister Piotr Malepszak.

Czy Jastrzębie-Zdrój to uzdrowisko?

Czy Jastrzębie-Zdrój to uzdrowisko? To pytanie zadaje sobie co rusz mnóstwo osób m.in. ze względu na nazwę miejscowości, która może poniekąd wprowadzać w błąd. Okazuje się jednak, że choć obecnie miasto nie jest uzdrowiskiem, to przed laty pełniło taką funkcję.

Od połowy XIX wieku do lat 90. XX wieku funkcjonowało tam dobrze prosperujące uzdrowisko, jednak w latach 50. odkryto zasoby węgla kamiennego, co przekształciło miejscowość w ośrodek miejski i przemysłowy. Uzdrowisko oficjalnie zaprzestało działalności około roku 1994 i tym samym aktualnie miasto nie figuruje na liście aktywnych uzdrowisk zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym.

Co ciekawego w Jastrzębie-Zdroju?

Jastrzębie-Zdrój to miasto, które, choć zakończyło działalność uzdrowiskową, nadal ma wiele do zaoferowania. Jeśli będziecie na miejscu warto odwiedzić takie miejsca jak:

Park Zdrojowy

Pijalnia Wód

Inhalatorium solankowe

Galeria Sztuki Współczesnej w budynku Łazienki III

Ulica 1 Maja - deptak miasta

Carbonarium w Jastrzębiu-Zdroju (multimedialna wystawa opowiadająca o węglu)

Mural Witczaków w Jastrzębiu-Zdroju.