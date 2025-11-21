Ważne zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To ostrzeżenie dla turystów

Spis treści
MSZ odradza podróże turystyczne do Czech
Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiło się ostrzeżenie dotyczące wzrostu liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie Czech. Wskazano, że najwięcej przypadków notuje się w Pradze, a także w regionach środkowoczeskim i morawsko-śląskim, czyli również w rejonach chętnie odwiedzanych przez turystów z Polski. MSZ apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, a w przypadku wyjazdów typowo turystycznych o rozważenie ich przełożenia.
Uwaga! Ambasada RP w Pradze informuje o wzroście liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie Republiki Czeskiej. Najwięcej przypadków odnotowano w Pradze, a także w krajach środkowoczeskim i morawsko‑śląskim [...] - czytamy w komunikacie.
Polecany artykuł:
Rekordowa epidemia w Czechach
Sytuacja za naszą południową granicą jest poważna. Według aktualnych danych potwierdzono już ponad 2,5 tys. zakażeń i około 30 zgonów. Najbardziej dotknięte są:
- Praga,
- region środkowoczeski,
- region morawsko-śląski,
- popularne miejscowości turystyczne, m.in. uzdrowiskowe i górskie.
Zakażenia początkowo dotyczyły głównie osób z tzw. grup ryzyka (osoby w kryzysie bezdomności, uzależnione, żyjące w trudnych warunkach sanitarnych), ale wirus szybko "wyszedł" do populacji ogólnej - w tym dzieci, młodych dorosłych i seniorów.
Polecany artykuł:
"Choroba brudnych rąk". Co to jest WZW A i jak się zakażamy?
Wirusowe zapalenie wątroby typu A to zakaźna choroba wątroby wywoływana przez wirus HAV, przenoszona głównie drogą pokarmową. Nie bez powodu nazywa się ją "chorobą brudnych rąk". Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez:
- spożycie skażonej żywności (np. nieumytych owoców, warzyw, surowych owoców morza),
- picie zanieczyszczonej wody lub napojów przygotowanych na takiej wodzie,
- kontakt "ręka–usta" po skorzystaniu z toalety, gdy nie zachowano higieny,
- bliski kontakt z osobą chorą.
Jakie są objawy WZW A?
Choroba charakteryzuje się nagłym początkiem i wyraźnymi objawami, takimi jak:
- nagłe osłabienie, objawy "grypopodobne"
- nudności, brak apetytu, bóle brzucha, wzdęcia,
- ciemny mocz, odbarwione stolce,
- żółtaczka – zażółcenie skóry, białkówek oczu i błon śluzowych.
Sytuacja w Polsce: liczba zachorowań też rośnie
Choć to Czechy są obecnie epicentrum epidemii, polskie statystyki również budzą niepokój. Jak informuje portal doz.pl, do 31 października 2025 r. w Polsce odnotowano 731 przypadków WZW A, wobec 267 w analogicznym okresie 2024 roku.