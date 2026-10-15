Weekend w Katowicach zacznie się słonecznie. Później aura pokaże inne oblicze

Redakcja se.pl
2026-10-15 8:11

Mieszkańcy Katowic mogą liczyć na spokojną aurę w weekend 16-18 października. Pogoda będzie miała jednak dwa oblicza – piątek zapowiada się słonecznie, ale w kolejne dni niebo niemal całkowicie zasnują chmury. Dobrą wiadomością jest to, że przez cały weekend nie spadnie deszcz, a termometry w najcieplejszym momencie pokażą niemal 15 stopni.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda dla Katowic: 16-18 października

Najbliższy weekend w Katowicach upłynie pod znakiem stabilnej, jesiennej aury, jednak z wyraźną zmianą, jeśli chodzi o zachmurzenie. Przez wszystkie trzy dni mieszkańcom nie będą dokuczać ani opady deszczu, ani silniejszy wiatr. Kluczowa różnica między poszczególnymi dniami dotyczyć będzie obecności słońca, którego najwięcej zobaczymy na początku weekendu.

Słoneczny piątek na start

Piątek, 16 października, zapowiada się na najpogodniejszy dzień weekendu w Katowicach. Prognozy wskazują na bezchmurne niebo, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 13 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna – temperatura spadnie do około 3 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota najcieplejsza, ale już za chmurami

W sobotę, 17 października, aura w Katowicach ulegnie zmianie. Choć będzie to najcieplejszy dzień weekendu, to słońce schowa się za gęstą warstwą chmur. Duże zachmurzenie utrzyma się przez większość dnia. Mimo braku słońca temperatura maksymalna wzrośnie do niemal 15 stopni Celsjusza. Noc również będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 4 stopni. Podobnie jak w piątek, wiatr będzie bardzo łagodny.

Pochmurna i spokojna niedziela

Zakończenie weekendu w Katowicach przyniesie kontynuację sobotniej aury. Niedziela, 18 października, również będzie pochmurna, z dużym zachmurzeniem na niebie. Temperatura w ciągu dnia będzie odrobinę niższa niż w sobotę i sięgnie około 14 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się na najcieplejszą w ten weekend, z temperaturą minimalną bliską 5 stopni. Wiatr utrzyma się na stałym, niskim poziomie około 2 m/s. Co ważne, prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Brak deszczu i stosunkowo łagodne temperatury zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Słoneczny piątek to idealna okazja do dłuższego spaceru po jednym z miejskich parków czy leśnych ścieżek, by w pełni wykorzystać jesienną pogodę. Z kolei pochmurna, ale sucha i ciepła sobota oraz niedziela sprzyjają innym aktywnościom. To dobry czas na zwiedzanie miasta, podziwianie architektury czy wizytę na placu zabaw z dziećmi bez obaw o nagłe załamanie pogody. Spokojna aura pozwoli zrealizować weekendowe plany.

Dane pogodowe: OpenWeather

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