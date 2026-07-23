Pogoda w Katowicach na weekend 24-26 lipca

Mieszkańcy Katowic w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej pogodowej transformacji. Aura będzie się zmieniać z dnia na dzień, a temperatura systematycznie piąć w górę. O ile piątek zapowiada się jeszcze dość chłodno i pochmurnie, o tyle niedziela przyniesie prawdziwie letnie wartości na termometrach. Weekend zakończy się jednak z małą pogodową niespodzianką, która może wpłynąć na plany.

Piątek: chłodny i bez deszczu

Początek weekendu, 24 lipca, przywita mieszkańców Katowic umiarkowaną temperaturą. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 21 stopni Celsjusza. Niebo będzie w dużej mierze przysłonięte chmurami, co może potęgować odczucie chłodu. Najważniejszą informacją jest jednak brak opadów, co pozwoli na swobodne spędzanie czasu na zewnątrz. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s, a nocą temperatura obniży się do około 13 stopni.

Sobota z wyraźnym ociepleniem

Drugi dzień weekendu przyniesie odczuwalną zmianę na lepsze. W sobotę w Katowicach zrobi się znacznie cieplej – słupki rtęci powędrują w okolice 26 stopni. To o pięć stopni więcej niż w piątek, co z pewnością ucieszy osoby planujące aktywny wypoczynek. Podobnie jak dzień wcześniej, na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują deszczu. Wiatr będzie nieco słabszy, a temperatura minimalna w nocy utrzyma się na poziomie około 13 stopni.

Niedziela: gorąco i z niespodzianką

Kulminacja ocieplenia nastąpi w niedzielę. Tego dnia Katowice znajdą się w zasięgu bardzo ciepłego powietrza, a temperatura poszybuje aż do około 31 stopni. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu. Co więcej, zachmurzenie ma być mniejsze niż w poprzednich dniach, co oznacza więcej chwil ze słońcem. Właśnie wtedy pojawi się jednak pogodowy haczyk – prognozowane są niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość do 4 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie również cieplejsza, z temperaturą minimalną około 15 stopni.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Weekendowa aura w Katowicach daje sporo możliwości, choć warto dostosować plany do zmieniającej się temperatury. Piątkowa, chłodniejsza pogoda bez deszczu to dobra okazja na dłuższe spacery, zwiedzanie czy załatwianie spraw na mieście, bez męczącego upału. Znacznie cieplejsza sobota zachęca do spędzania czasu w plenerze. To idealny dzień na wycieczkę rowerową, piknik w parku czy relaks w ogródkach gastronomicznych, gdzie chmury zapewnią naturalną osłonę przed słońcem. Niedziela, z temperaturą przekraczającą 30 stopni, będzie idealna dla miłośników typowo letniego wypoczynku. Warto jednak mieć na uwadze, że słońce i wysoka temperatura mogą zostać na chwilę przerwane przez przelotny deszcz. Dlatego planując relaks nad wodą lub w parku, dobrze jest wybrać miejsce, które w razie potrzeby zapewni szybkie schronienie.

Dane pogodowe: OpenWeather