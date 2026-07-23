Tysięczny Lidl w Polsce stanął na Nikiszowcu

W środę, 22 lipca, o godz. 12 przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach odbyło się specjalne, nieoficjalne otwarcie nowego Lidla. Na wydarzenie przyjechali przedstawiciele sieci, pracownicy, zaproszeni goście i osobistości ze świata lokalnej polityki, kultury, biznesu oraz gastronomii. Powód był wyjątkowy. To właśnie ten sklep został wybrany na tysięczną placówkę Lidl Polska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. proboszcz parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, radny Katowic Łukasz Borkowski oraz znany kucharz Karol Okrasa. Event uświetnił zaś występ Zespołu Pieśni i Tańca "Silesianie". Na wydarzeniu pojawiło się również wiele innych znanych osobistości i przedstawicieli lokalnej społeczności.

Otwarcie jubileuszowego sklepu stało się więc nie tylko wydarzeniem dla samej sieci Lidl, ale również ważnym momentem dla Katowic i Nikiszowca. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Market powstał tuż przy zabytkowym osiedlu robotniczym Nikiszowiec, w dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Dlatego tym razem klasyczny wygląd sklepów sieci został mocno zmodyfikowany.

Zamiast typowej elewacji nowy Lidl otrzymał charakterystyczną, czerwoną cegłę. Budynek ma dzięki temu nawiązywać do zabytkowej architektury Nikiszowca.

Na frontowej ścianie znalazł się również duży, srebrny element dekoracyjny przedstawiający charakterystyczną różę z Nikiszowca. Nad wejściem umieszczono natomiast napis „NIKISZOWIEC”.

To jeden z najbardziej nietypowych sklepów sieci w Polsce.

12 kas samoobsługowych i nowe technologie

W środku znajduje się najnowszy format sklepu. Klienci mają do dyspozycji 12 kas samoobsługowych oraz trzy tradycyjne stanowiska z obsługą kasjerską. Nowe kasy wyposażono w dodatkowe rozwiązania technologiczne. Zamontowane w nich kamery są obecnie testowane. System może analizować to, co dzieje się w strefie kasowania, i pomagać m.in. w identyfikacji produktów.

W przyszłości technologia może na przykład podpowiadać klientowi, jaki owoc lub warzywo powinien wybrać na wadze. Jednocześnie system ma zwiększać bezpieczeństwo zakupów.

To jednak niejedyna nowość.

Jednym z ciekawszych rozwiązań są specjalne uchwyty na telefony zamontowane w wózkach zakupowych. Dzięki temu klient może mieć telefon cały czas przed sobą i wygodnie korzystać z aplikacji podczas zakupów.

Aplikacja odgrywa zresztą w nowym sklepie znacznie większą rolę. W katowickim Lidlu dostępny jest system Scan&Go. Klient może samodzielnie skanować produkty jeszcze przed włożeniem ich do wózka. Towar trafia bezpośrednio do koszyka, a przy kasie nie trzeba już wyjmować wszystkich zakupów.

Wystarczy zeskanować produkty za pomocą aplikacji, a następnie zapłacić za całe zakupy. Aby korzystać z tej funkcji, trzeba mieć w aplikacji Lidl ustawiony właśnie ten sklep jako ulubiony.

W nowym sklepie testowane są także rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. W przypadku produktów, których nie skanuje się klasycznym kodem kreskowym, klient może zrobić zdjęcie. System analizuje fotografię i pomaga rozpoznać, jaki produkt znajduje się przed obiektywem.

Przy warzywach i owocach może to znacznie ułatwić zakupy. Klient robi zdjęcie produktu, a aplikacja proponuje, który artykuł należy wybrać. To rozwiązanie ma w przyszłości sprawić, że korzystanie z kas samoobsługowych będzie jeszcze szybsze i prostsze.

28

„Największym kapitałem są ludzie”

Podczas uroczystego wydarzenia głos zabrał Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska. Podkreślał, że jubileusz sieci to przede wszystkim sukces ludzi.

— Jeżeli chcemy zebrać to w jednym słowie, to najbardziej odpowiednim słowem jest człowiek, ludzie. To wszystko, co osiągnęliśmy w tej firmie, zawdzięczamy przede wszystkim ludziom — mówił.

Jak zaznaczył, w centrum działalności firmy znajdują się nie tylko pracownicy, ale także klienci, współpracownicy, dostawcy, kontrahenci i instytucje publiczne.

— To jest największy kapitał i największa możliwość rozwoju. Staramy się jako firma bardzo inwestować w ludzi i pomagać naszym pracownikom — podkreślał prezes Lidl Polska.

Sieć zatrudnia obecnie blisko 30 tysięcy osób. W 2026 roku Lidl Polska ma przeznaczyć 240 milionów złotych na podwyżki oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Natomiast Marcin Stopa, członek zarządu Lidl Polska, podkreślał, że otwarcie tysięcznego sklepu jest ważnym kamieniem milowym, ale nie oznacza końca rozwoju sieci.

— Po tej ponad 26-letniej podróży możemy otworzyć kamień milowy w postaci tysięcznego sklepu. Nie jest to jednak w żadnym wypadku koniec, a jedynie kolejny odcinek — mówił.

Jak dodał, po tysiącznym sklepie przyjdą kolejne.

— Jutro (23 lipca - przyp. red.) otworzymy tysięczny sklep, ale także tysiąc pierwszy i tysiąc drugi. W kolejnym tygodniu otworzymy tysiąc trzeci — zapowiadał.

Sieć ma już w planach dalszą ekspansję. Jak podkreślają przedstawiciele Lidla, liczba 1500 sklepów w Polsce nie jest obecnie postrzegana jako granica rozwoju.

Polskie produkty trafiają do 28 krajów Europy

Podczas wydarzenia przypomniano również, że Lidl Polska nie tylko sprzedaje produkty w Polsce, ale jest także ważnym kanałem eksportowym dla rodzimych producentów.

Polskie produkty trafiają za pośrednictwem sieci do 28 krajów Europy.

Jednym z ciekawszych przykładów są polskie jaja, które w ostatnim czasie zyskały dużą popularność we Francji. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem Lidl zwiększył ich eksport na tamtejszy rynek.

Tysięczny Lidl już działa

Nowy sklep przy ul. Szopienickiej 58 został zaprezentowany podczas specjalnego otwarcia dla zaproszonych gości. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele sieci, lokalni samorządowcy, duchowni, przedstawiciele świata gastronomii oraz inne znane osobistości.

Tysięczny Lidl w Polsce jest wyjątkowy nie tylko ze względu na jubileusz. To również jeden z najbardziej charakterystycznych architektonicznie sklepów sieci.