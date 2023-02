Afrykański koszmar Wojtka z Rybnika. W mężczyznę wjechał rozpędzony samochód

Dramatyczny wypadek w Kenii. Wojtek z Rybnika potrzebuje pomocy

Jak czytamy w opisie zbiórki, Wojtek przebywał z żoną i przyjaciółmi na urlopie w Kenii. 25 lutego w pochodzącego z Rybnika mężczyznę wjechał rozpędzony samochód, którego kierowca uciekł z miejsca wypadku. Żona Kasia i znajomi udzielili mu pomocy. Wojtek trafił do kenijskiego szpitala. Był w stanie krytycznym. Lista obrażeń mężczyzny jest przerażająca. Rybniczanin miał złamanie ośmiu żeber i krew w płucach, połamane ręce, rozerwane mięśnie, oskalpowaną głowę, uszkodzone kolano. - Transport z Kenii do Polski musi się odbyć w asyście zespołu lekarzy. Wojtek może być przetransportowany tylko w pozycji leżącej - podaje rodzina poszkodowanego. Przed mężczyzną jeszcze wiele zabiegów i mozolna rehabilitacja. Niestety, nawet wykupione ubezpieczenie nie jest w stanie pokryć wszystkich potrzeb związanych z leczeniem Wojtka. Dlatego bliscy chcą zebrać 450 tys. złotych, by rybniczanin wrócił do zdrowia.

- Wszyscy co znają Wojtka wiedzą jakim jest wspaniałym i dobrym człowiekiem. Wojtek zawsze służył pomocą osobom które tego potrzebowały. Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w powrocie do zdrowia Wojtka. Liczy się każda złotówka - czytamy w opisie zrzutki. Każdy, kto chce wspomóc zbiórkę, może to zrobić w tym miejscu.