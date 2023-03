Papier toaletowy będzie jeszcze droższy. A potem się skończy. To skutek przepisów w Unii Europejskiej

Sosnowiec. Zmusił 20-latkę do poddania się innej czynności seksualnej. Policja publikuje zdjęcia sprawcy

Rozpoznajesz go?

Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowany zostanie wyjątkowy w swojej formie i skali Międzynarodowy Festiwal Laserów, w którym będzie można zobaczyć trzy konkursowe pokazy renomowanych drużyn z różnych części świata. To widzowie ocenią i wybiorą, która drużyna okaże się najlepsza.

Prestiż oraz światowy poziom wydarzenia organizowanego na Arenie Zabrze zapewniają topowi polscy twórcy z branży techniki scenicznej oraz kreatywnej kreacji kultury.

Wyjątkowość laserowych pokazów to feeria kolorów, niezwykła dynamika i złożoność artystyczna animacji graficznych oraz ogromna moc laserów.

Festiwal Silesia Go – World Laser Show to spektakularne show, gdzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w fascynujących, przestrzennych pokazach laserowych wspartych pokazami z użyciem ognia oraz dymnym CO2 i pirotechniką sceniczną. To także video mapping, muzyka koncertowej jakości, fontanny z ogniem oraz multimedialne animacje na światowym poziomie.

Bilety na te wyjątkowe wydarzenia dostępne są również za pośrednictwem systemu biletowego Górnika Zabrze – bilety.gornikzabrze.pl

i Autor: materiały prasowe World Laser Show na Arenie Zabrze! Szykuje się ekscytujący widok

Artykuł Sponsorowany