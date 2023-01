Volkswagen roztrzaskał się na karetce z pacjentem! Horror koło cmentarza we Wręczycy Wielkiej

Wypadek we Wręczycy Wielkiej. Zderzenie karetki z volkswagenem

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 17 stycznia w godzinach porannych przy ul Częstochowskiej na wysokości cmentarza we Wręczycy Wielkiej. - Po godz. 9.00 doszło do zderzenia osobówki z karetką pogotowia. W drugim z pojazdów znajdowało się pięć osób, w tym pacjent transportowany do szpitala. W wyniku tego zdarzenia kierowca samochodu osobowego był zakleszczony w pojeździe. Po wydobyciu go z auta stwierdzono urazy nogi i obrażenia wewnętrzne. Został natychmiastowo przekazany służbom ratowniczym. Na miejscu była także karetka pogotowia, która przejęła pacjentka z uszkodzonego ambulansu - mówi mł. bryg. Mariusz Gosławski z KP PSP w Kłobucku. Wszystkie osoby przytomne biorące udział w zdarzeniu były przytomne. Okoliczności zdarzenia bada policja. Jak wynika z informacji klubucka.pl, pacjent z karetki doznał udaru, dlatego był transportowany na sygnale do szpitala.