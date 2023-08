Wstrząs w kopalni Bielszowice zniszczył chodnik. Zginął też 39-letni górnik

Co to jest Child Alert? W Polsce uruchomiono tę procedurę tylko 6 razy

To on uprowadził 11-latkę z Sosnowca. Prokuratura bezlitosna wobec 39-latka

Co za koszmar!

Wstrząs w kopalni Bielszowice, nie żyje górnik. Drugi jest ciężko ranny

W poniedziałek, 7 sierpnia w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, odbyła się wizja lokalna. W wyniku wstrząsu, który miał miejsce w sobotę, 5 sierpnia zginął jeden górnik, a pięciu został rannych w tym jeden ciężko.

Ranny górnik ma masywny uraz klatki piersiowej oraz kręgosłupa. Prosto z kopalni został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.Górnik przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Pozostali czterej ranni górnicy po zbadaniu zostali już wypisani do domów.

Poniedziałkowa wizja lokalna odbyła się tysiąc pod ziemią w rejonie wstrząsu z udziałem m.in. przedstawicieli kopalni i nadzoru górniczego. Jak potwierdziła komisja potwierdziła, że tąpnięcie uszkodziło chodnik na odcinku ok. 120 metrów. Doszło m.in. do wypiętrzenia spągu, czyli spodu wyrobiska.

Tąpnięcie o godzinie 6:13 w rejonie ściany 846 w pokładzie 405/2wg, który znajduje się w partii Borowa w południowej części ruchu Bielszowice. Zgodnie z danymi WUG energia sobotniego wstrząsu w tym rejonie wyniosła 6x10 do 6 dżula.

- Okręgowy Urząd Górniczy przygotuje teraz zalecenia dotyczące prac, jakie trzeba wykonać, by przywrócić chodnik do pełnej funkcjonalności. Dopiero po ich wykonaniu będzie można mówić o warunkach wznowienia wydobycia w tym rejonie – powiedział PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Wszystkie prace w rejonie wstrząsu, zostały wstrzymane. We wtorek, 8 sierpnia ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 39-letniego górnika, który zginął podczas wstrząsu.

Górnik ze Śląska szczerze o sytuacji w kopalniach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.