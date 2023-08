Do podziemnego wstrząsu doszło w sobotę rano w kopalni Bielszowice, będącej częścią kopalni zespolonej Ruda w Rudzie Śląskiej. Wstrząs nastąpił ok. godz. 6.30 na głębokości 1000 metrów. Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski poinformował, że poszkodowanych zostało sześciu górników: pięciu z nich wyjechało na powierzchnię, są poturbowani, ale przytomni. Jeden z nich jest w gorszym stanie, został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Pozostali są przewożeni do szpitali w regionie. - Jeden górnik pozostał na dole, ratownicy wraz z lekarzem dotarli do niego, niestety lekarz stwierdził zgon tego górnika. Rodzina, przy obecności psychologa, została już powiadomiona – przekazał Głogowski.

