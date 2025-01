Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych

Wstrząsające nagranie z przejścia dla pieszych. Kierowca nawet się nie zatrzymał

To co przydarzyło się na przejściu dla pieszych w Siemianowicach Śląskich, przyprawia co najmniej o ciarki na całym ciele. Pieszy z trudem w ostatniej chwili uciekł przed pędzącym samochodem. Kierowca nawet się nie zatrzymał. Wcześniej wykonał niebezpieczny manewr.