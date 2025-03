Wszedł z dzieckiem do strefy nagości. Personel powiadomił policję

Co tam się wydarzyło?

Wcześniej był widywany na basenie z różnymi dziećmi

Wszystko rozegrało się 8 marca w aquaparku "Nemo" w Dąbrowie Górniczej. To właśnie tego dnia policjanci z Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej otrzymali zgłoszenie od pracowników obiektu. Według zgłoszenia, mężczyzna miał zachowywać się w niestosowny sposób w stosunku do dziecka, z którym przebywał w strefie saun. Zachowanie mężczyzny, wzbudziło niepokój wśród pracowników obiektu, bowiem przebywał on z dzieckiem w strefie nagości, nie objętej monitoringiem.

Dalsze ustalenia wskazują, że mężczyzna miał się opiekować dzieckiem pod nieobecność jego matki, która była w tym czasie w pracy.

- Ponadto, mężczyzna był często widywany na basenie w towarzystwie różnych innych dzieci. Zatrzymanemu przedstawiono jeden zarzut. Przesłuchany zarówno na Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, jak i w prokuraturze - odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania - informuje prokurator Dorota Pelon, z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

W związku z charakterem popełnionego czynu oraz dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy czynu. 10 marca, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy, w postaci tymczasowego aresztowania, na okres 3 miesięcy.

Za czyn zarzucony podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.