Wszystkich Świętych na Śląsku. Darmowa komunikacja miejska i specjalne linie

18 specjalnych linii ułatwiających dojazd do najważniejszych cmentarzy

Rzecznik ZTM, Michał Wawrzaszek, poinformował, że jak co roku w tym okresie na terenie miast GZM przygotowano zmiany, mające usprawnić przemieszczanie się między cmentarzami. - Każdego dnia warto rozważyć korzystanie z komunikacji miejskiej, ale w dzień Wszystkich Świętych szczególnie. To nie tylko kwestia wprowadzonych przez nas na tę okoliczność specjalnych linii i bezpłatnych przejazdów, ale również tego, że na przycmentarnych parkingach jest duży ruch i brakuje miejsc – powiedziała dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska. ZTM, przy współpracy i zaangażowaniu gmin członkowskich GZM, uruchomi 18 linii specjalnych, ułatwiających dojazdy do najważniejszych cmentarzy. Autobusy oznaczone literą "C" będą kursowały w 11 miastach – Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Knurowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu oraz w Tychach

Szczegóły kursowania specjalnych, cmentarnych linii

Z pierwszej linii specjalnej - C5 w Katowicach - będzie można korzystać od soboty 28 października. We wtorek, 31 października, uruchomionych zostanie 7 linii w Tychach (C12, C13, C14, C15, C16, C17 i C18) oraz jedna linia w Czeladzi (C11). 1 listopada na trasach pojawi się wszystkich 18 linii specjalnych. Zapewnią one dodatkową komunikację na cmentarze w: Będzinie (linia C6), Chorzowie (C2, C7, C9), Czeladzi (C11), Dąbrowie Górniczej (C20), Gliwicach (C1 i C3), Katowicach (C5 i C8), Knurowie (C10), Rudzie Śląskiej (C2, C9), Siemianowicach Śląskich (C7), Sosnowcu (C6) i Tychach (C12, C13, C14, C15, C16, C17 i C18). 1 listopada do przesiadki do komunikacji ZTM ma zachęcać też możliwość bezpłatnych przejazdów wszystkimi autobusami, tramwajami trolejbusami. Wśród zmian na liniach regularnych będą m.in. zamiana mniejszych autobusów na większe, uruchomienie linii nocnych oraz wprowadzenie 1 listopada na ok. 80 liniach regularnych specjalnych rozkładów jazdy, ważnych w dniu Wszystkich Świętych.

Wszystkich Świętych 2023. Groby znanych Polaków zmarłych w ostatnim roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdzie znaleźć więcej informacji o zmianach w komunikacji miejskiej?

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie 28 października – 2 listopada, znajdują się na stronie internetowej ZTM w zakładce Aktualności – Komunikaty. W tym miejscu, poza opisami zmian tras poszczególnych linii, znajdują się mapy ilustrujące przebiegi specjalnych linii cmentarnych. Pasażerowie, którzy we Wszystkich Świętych i wcześniej planują korzystanie z komunikacji miejskiej, w przypadku pytań mogą dzwonić na bezpłatną i czynną przez całą dobę infolinię (800 163 030). Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących ZTM wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.