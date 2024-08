Eksplozja gazu w Gliwicach! Są ranni, na miejscu lądował LPR. "Zawaliły się ściany"

i Autor: fot. ESKA

Wybuch gazu w kamienicy w Gliwicach! Są ranni, na miejscu lądował LPR

Do eksplozji gazu w kamienicy w Gliwicach doszło w piątek, 16 sierpnia, ok. godz. 8:00 rano. Wybuch był tak silny, że zawaleniu uległy ściany budynku przy ul. Królowej Bony; jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Na miejscu cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, bierze w niej udział m.in. 44 strażaków.