Pod gruzami odnaleziono drugie ciało. Tragiczny finał wybuchu kamienicy w Katowicach

O godzinie 8:33 w Katowicach przy ul. ks. bp. Huberta Bednorza doszło do wybuchu gazu w budynku czterokondygnacyjnym. Siedem osób wydobyto spod gruzów. - Jest im udzielana pomoc. Budynek uległ zawaleniu. Na miejscu jest obecnie 15 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia-Zdroju - informowała mł. bryg. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka KW PSP w Katowicach.

Wybuch na plebanii w Katowicach. Dwie osoby nie żyją

W budynku mogło przebywać nawet 9 osób. Około godz. 12.30 w gruzach odnaleziono ciało jednej z poszukiwanych osób. - Strażacy odnaleźli ciało jednej z osób. Lekarz stwierdził zgon. Akcja jest kontynuowana - poinformował Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiarą wybuchu jest mieszkająca w kamienicy starsza osoba, obłożnie chora. Przed godziną 15 strażakom udało się dotrzeć do drugiej poszukiwanej kobiety. Niestety lekarz również stwierdził zgon.

W gruzach znaleziono także małego pieska, który przeżył wybuch.

Wśród poszkodowanych są także dzieci. Według wstępnych informacji, do szpitala przewieziono dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat.

W kamienicy, w której doszło do wybuchu, znajdowała się plebania. Służby potwierdzają, że w budynku znajdowało się źródło gazu, które było używane zarówno do ogrzewania, jak i podgrzewania wody. Policja uspokaja, że osoby zamieszkujące okoliczne budynki mogą się czuć bezpiecznie.

Pięciu osobom poszkodowanym udzielono i zostały przewiezione do szpitala, dwie osoby nie potrzebowały pomocy. Ofiary miały poparzenia, otarcia oraz urazy kończyn.

Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach. Strażacy apelowali o ciszę

Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej. Po dotarciu na miejsce, strażacy apelowali do świadków tragedii o zachowanie ciszy. Wszystko po to, by sprawdzić, czy nikt spod gruzów nie woła o pomoc. Trwa dramatyczna walka z czasem.

Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach. Utrudnienia dla kierowców. Ulica wyłączona z ruchu

W związku z działaniami służb ul. Bednorza jest wyłączona całkowicie z ruchu od ronda przy ul. Lwowskiej do ul. Roździeńskiej. Ruchem kierują policjanci, którzy umożliwiają przejazd jedynie odpowiednim służbom oraz ciężkiemu sprzętowi, który został skierowany na miejsce.

Niestety pomimo wielkiego zaangażowania odszukaliśmy drugą ofiarę śmiertelna dzisiejszej katastrofy budowlanej. Kondolencje dla rodziny :-( ❤️🇵🇱🚒 pic.twitter.com/t6DAdapyXY— Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) January 27, 2023

Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach. Prezydent miasta zabiera głos

Po tragedii w Katowicach głos zabrał prezydent miasta Marcin Krupa. - Do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj rano przy ul. Bednorza 20. Prawdopodobnie w wyniku wybuchu gazu częściowo zawalił się budynek. Od pierwszych minut po zdarzeniu na miejscu pracują służby ratownicze - przede wszystkim Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe wspierane także przez służby miejskie. Na chwilę obecną służby potwierdzają, że 7 osób zostało rannych, a jedna jest wciąż poszukiwana. Wybuch uszkodził także (głównie wybite szyby) budynki dwóch szkół - Szkoły Podstawowej nr 55 i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego - poinformował Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Budynki zabezpieczają nasze służby, organizujemy także nowe lokalizacje, w których uczniowie będą mieć lekcje od poniedziałku - do czasu naprawienia szkód. Poszkodowanym w tragedii zapewniamy wszelką potrzebną pomoc - dodał prezydent.

3/3 Budynki zabezpieczają nasze służby, organizujemy także nowe lokalizacje, w których uczniowie będą mieć lekcje od poniedziałku - do czasu naprawienia szkód. Poszkodowanym w tragedii zapewniamy wszelką upotrzebną pomoc.— Marcin Krupa (@KrupaMarcinpl) January 27, 2023

