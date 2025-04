Wybuch w domu jednorodzinnym na Śląsku. Trwa akcja ratunkowa

Do tego dramatu doszło w środę (23 kwietnia) około godziny 17. W budynku jednorodzinnym przy ul. Fabrycznej w Wojkowicach doszło do wybuchu. Zawaliło się pierwsze piętro budynku. Policjanci mówią, że doszło do wybuchu gazu. - Dwie osoby są pod opieką ratownictwa medycznego. Na miejscu ląduje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W drodze jest grupa poszukiwawczo ratownicza z Jastrzębia Zdroju - przekazał nam mł. asp. Marcin Szopa z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Czytaj też: Tragedia w Pszowie: Prokuratura ujawnia nowe ustalenia w sprawie pożaru

Wiadomo, że jedna osoba trafiła do szpitala. Pożar nie jest jeszcze opanowany.