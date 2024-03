i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Wygrał miliony w wyjątkowym dniu roku. Będzie świętował co cztery lata

Trafił "szóstkę"

Śląsk ma nowego milionera! W Gliwicach padła "szóstka" w Lotto, a los dający prawo do głównej wygranej został kupiony przy ul. Lotników 78. Fortuna uśmiechnęła się do gracza w wyjątkowym dniu roku. Wygraną będzie świętował co cztery lata, ponieważ szczęśliwe losowanie odbyło się 29 lutego.