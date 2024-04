Wygrana w zdrapce Lotto. Farciarz wydał 20 zł i chwilę później miał już milion złotych. Majówka w Costa del Sol?

i Autor: Shutterstock (2) Główna wygrana w zdrapce Lotto. Farciarz wydał 20 zł i chwilę później miał milion złotych. Majówka w Costa del Sol?

jch 17:36

Polacy uwielbiają grać w zdrapki Lotto. To szansa na szybką i łatwą wygraną. Niestety tylko niewielu udaje się "wydrapać" te najbardziej imponujące kwoty. Czasami jednak do kogoś uśmiechnie się szczęście. Mieszkaniec Częstochowy może mówić o nieprawdopodobnym fuksie. Jedna zdrapka dała mu wygraną w wysokości... miliona złotych. To w tym roku druga milionowa wygrana w loteriach ścieralnych LOTTO.