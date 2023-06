Potężna kraksa na A4, pięć osób w szpitalu! Droga na Wrocław zablokowana

Nie wiadomo, kto to zrobił

Wypadek na A4 w Zabrzu. Autostrada w kierunki Wrocławia zablokowana

Jak podają służby, w środę, 7 czerwca na 317 km autostrady A1 w Zabrzu, niedaleko węzła Gliwice Sośnica, doszło do zdarzenia drogowego. Zderzyły się ze sobą dwa pojazdy osobowego. W związku ze zdarzeniem poszkodowanych zostało pięć osób. Droga w kierunku Gliwic i Wrocławia jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. - Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia mamy pięć osób poszkodowanych. Wszystkie trafiły do szpitala. Utrudnienia są bardzo duże, korek zaczyna się w Rudzie Śląskiej, dlatego radzimy kierowcom, aby omijali autostradę - mówi mł. asp. Sebastian Bijok z KMP w Zabrzu.