Dąbrowa Górnicza. Wypadek na DK 94

Wypadek na drodze krajowej nr 94 w Dąbrowie Górniczej. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 marca około godz. 6.55. - Mamy tam zderzenie dwóch tirów i busa. Pierwszy tir najechał na stojącego w korku busa, dopychając go do drugiego tira, który znajdował się przed pojazdem. W wyniku zdarzenia kierowca busa został ranny. Dwa pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Objazdy wyznaczono drogą wojewódzką nr 790 - mówi podkom. Bartłomiej Osmólski z KMP w Dąbrowie Górniczej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości „WikiTrans” Pomoc Drogowa, Likwidacja szkód komunikacyjnych.