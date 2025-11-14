Wypadek w kopalni Silesia. Górnik z urazami wielonarządowymi

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 16:00 w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Jeden z pracowników został uderzony przez oderwany element skalny.

- Jeden z pracowników został uderzony przez oderwany element skalny. Doznał urazów wielonarządowych – poinformowała w rozmowie z TVN24 Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec LPR w akcji. Górnik przetransportowany do szpitala

Na miejsce wypadku natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany górnik został przetransportowany do szpitala, gdzie walczy o życie.

Na miejscu pracowali również strażacy, którzy zabezpieczali lądowisko dla śmigłowca.

