Wypadek w kopalni Silesia. Ranny górnik trafił do szpitala

Grzegorz Kluczyński
2025-11-14 19:45

Niepokojące wieści z Czechowic-Dziedzic na Śląsku. W kopalni Silesia doszło do poważnego wypadku. Jeden z pracowników został uderzony oderwanym elementem skalnym i z ciężkimi urazami trafił do szpitala. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Co dokładnie się stało i w jakim stanie jest poszkodowany górnik? Sprawdzamy najnowsze informacje.

Autor: Grzegorz Kluczyński / Super Express
Wypadek w kopalni Silesia. Górnik z urazami wielonarządowymi

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 16:00 w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Jeden z pracowników został uderzony przez oderwany element skalny.

- Jeden z pracowników został uderzony przez oderwany element skalny. Doznał urazów wielonarządowych – poinformowała w rozmowie z TVN24 Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec LPR w akcji. Górnik przetransportowany do szpitala

Na miejsce wypadku natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany górnik został przetransportowany do szpitala, gdzie walczy o życie.

Na miejscu pracowali również strażacy, którzy zabezpieczali lądowisko dla śmigłowca.

CZECHOWICE-DZIEDZICE