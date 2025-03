Wypadek w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Górnik został ciężko ranny

Czarny klejnot Katowic. To jedyny taki blok w Polsce. Przypomina węgiel

Skłania do refleksji

Zginął, bo powiedział o dwa słowa za dużo. Do tragedii doszło z błahego powodu

Poważny wypadek w kopalni Zofiówka. Górnik został ciężko ranny

Do bardzo poważnego wypadku doszło w środę, 19 marca,w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Jeden z górników został dotkliwie poparzony łukiem elektrycznym. Jego stan był bardzo poważny, dlatego po przetransportowaniu go na powierzchnię, do szpitala trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Czytaj także: Zginął, bo powiedział o dwa słowa za dużo. Do tragedii doszło z błahego powodu

- W wyniku zdarzenia poszkodowany został poparzony łukiem elektrycznym w okolicach twarzy, klatki piersiowej i rąk. Niezwłocznie po zdarzeniu został wywieziony na powierzchnię - mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.

Jak informuje biuro prasowe JSW, ranny górnik został przetransportowany do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się właściwy organ nadzoru górniczego.

Źródło: eska.pl