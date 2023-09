Biały cukier wkrótce podrożeje. I to znacznie

"Nie ma nic droższego, od cukru naszego" - już wkrótce z takim właśnie hasłem możemy robić zakupy w dyskontach czy sklepach osiedlowych. Powód? Światowe ceny cukru poszły mocno w górę, a co za tym idzie, znajdzie to swoje przełożenie na polskim rynku. To zresztą już było. Jeszcze kilka miesięcy temu za cukier płaciliśmy w sklepach po 8-9 zł. Zresztą pewnie każdy pamięta limity nałożone w sklepach na cukier. 5 kilogramów to był max. Obecnie ceny cukru białego wahają się między 5 a 6 złotych.

Niestety ta cena wkrótce będzie wspomnieniem, bowiem cukier na rynkach światowych mocno podrożał. Jak podaje biznes.interia.pl za funt białego surowca płaci się teraz około 26,5 amerykańskiego centa. To ciut taniej niż w kwietniu, kiedy cena wynosiła 27 centów. Tak drogi cukier po raz ostatni był w 2011 roku. Powodem drastycznych podwyżek jest opóźnienie w zbiorach trzciny cukrowej w Tajlandii, Australii czy Ameryce Centralnej i Południowej. Dodatkowo wpływ mają też niższe prognozy produkcji w Chinach, Unii Europejskiej, Indiach i Meksyku.

- Sytuacja jest dynamiczna. W styczniu 2023 r. cukier był droższy o prawie 190 proc. niż rok wcześniej, zaś w lipcu wzrost wyniósł 147 proc. rok do roku. Jednak spadek dynamiki to głównie efekt rosnącej bazy odniesienia z drugiej połowy 2022 roku, a nie obniżki cen cukru - powiedział w rozmowie z "Faktem" Grzegorz Rykaczewski, ekspert w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao.

Co więcej, droższy cukier wpłynie na ceny innych produktów, do których jest on wykorzystywany. Wzrosną więc ceny słodyczy, soków, napoi, przetworów mlecznych czy płatków śniadaniowych.

Kakao i po kakale, bo ceny też rosną. I to mocno

Obok cukru bardzo podrożało kakao. Za tonę tego surowca obecnie płaci się 3650 dolarów i to też jest najwyższa cena za ten surowiec od 2011 roku. Jak to się przekłada na ceny w Polsce? Jak podaje GUS, w lipcu tego roku cukier i kakao były droższe niż rok wcześniej o 19,5 procent. Światowe ceny kakao sprawią, że i w Polsce cena za ten produkt wzrośnie. Jak podkreślają eksperci, to kwestia czasu.