Krewny zamordował seniorkę rodu? Zuzannę lubili wszyscy. "Dobra, ciepła kobieta"

- Jak można coś takiego zrobić tak dobrej, ciepłej kobiecie? - zastanawiają się sąsiedzi pani Zuzanny. 87-latka to ofiara dalekiego krewnego. Zatrzymanemu przez policję mężczyźnie grozi nawet dożywocie.

Obecnie trwa śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Śledczy badają m.in. motyw działania sprawcy.

Zabójstwo w Dąbrowie Górniczej. "Jak można coś takiego zrobić?"

Końcówka sierpnia w Gołonogu (dzielnica Dąbrowy Górniczej) nie należy do spokojnych. Niemal wszyscy dyskutują o tragedii, do której doszło w województwie śląskim. Przypomnijmy - w czwartek (21 sierpnia) po południu, oficer dyżurny KMP otrzymał zgłoszenie dotyczące odnalezienia zwłok 87-letniej kobiety w jednym z mieszkań na terenie miasta. Policjanci od razu zyskali pewność, że doszło do zbrodni. Ofiara została zaatakowana nożem. Następnego dnia zatrzymali 41-latka. To daleki krewny ofiary. Nie przyznał się do zabójstwa.

Co ważne - jak ustalił reporter "Super Expressu" - straszną prawdę odkryli syn i wnuk seniorki rodu. Pani Zuzanna leżała na podłodze, cała we krwi, miała liczne rany głowy. Nie żyła już dawno. Nieopodal leżał nóż z drewnianą rękojeścią. A samo mieszkanie ofiary wyglądało, jakby przeszło przez nie tornado - ubrania i rzeczy były porozrzucane.

- Jak można coś takiego zrobić tak dobrej, ciepłej kobiecie? Była trochę starsza ode mnie, ja ma 82 lata, ona miała 87. Gdy ja zachorowałam na nowotwór, to ona przyszła do mnie i powiedziała: "Gdybyś czegoś potrzebowała to powiedz, jak tylko będę mogła, to pomogę - wspomina wstrząśnięta sąsiadka ofiary.

Sprawca ma na koncie więcej przestępstw?

Sprawę zabójstwa 87-letniej Zuzanny prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. - Na obecnym etapie postępowania nie potwierdzono, aby to zdarzenie miało powiązanie z innymi popełnionymi przestępstwami na terenie Dąbrowy Górniczej - przekazał nam komisarz Bartłomiej Osmólski, oficer prasowy KMP Dąbrowa Górnicza.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, która nadzoruje śledztwo potwierdza, że podejrzany nie przyznał się do popełniania zarzucanego mu czynu. Przedstawiciele prokuratury nie ujawniają treści jego wyjaśnień. 41-latek został aresztowany na trzy miesiące. W momencie zatrzymania miał przy sobie przedmioty, które zabrał z mieszkania pokrzywdzonej. Do sprawy wrócimy w "Super Expressie".