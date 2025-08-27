11-letni Michał z Gilowic (województwo śląskie) walczy z przeciwnościami losu. Ma wsparcie kochających rodziców, ale potrzebuje również zastrzyku finansowego. Wszyscy chcą, aby nastolatek mógł spokojnie wyjść z domu!

Aby tak się stało, w domu państwa Górnych powinna się pojawić winda dla niepełnosprawnego Michała. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób można wesprzeć rodzinę Górnych!

W najbliższą niedzielę w Gilowicach odbędzie się Sobud Cup - turniej charytatywny na rzecz Michałka. Będzie wiele atrakcji. Szczegóły na se.pl.

11-letni Michał z Gilowic potrzebuje pomocy

Ciężko chorego chłopaka cieszy każde wyjście na ogródek czy na spacer. Jednakże wymaga coraz większego wysiłku od jego rodziców - Agnieszki i Dominika Górnych. - Każde wyjście z domu wiąże się z noszeniem Michała. Staje się to niebezpieczne, bo mamy do pokonania cztery biegi schodów, a z każdym dniem nasz syn jest większy i cięższy. Proszę o wsparcie zbiórki, by Michaś nie stał się więźniem we własnym domu, by wyjście z nim stało się po prostu łatwiejsze - apeluje pani Agnieszka.

Zakup i montaż widny dla niepełnosprawnego Michała to koszt ok. 140 tys zł. Rodzice chłopaka samodzielnie nie są w stanie udźwignąć takiego wydatku. Dotacja z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokryje lwią część tej sumy, ale i tak braknie 40 tys. zł. Dlatego w internecie można ich wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na ten cel.

Zbiórka na zakup i montaż windy w domu państwa Górnych znajduje się pod tym adresem. Każdy datek się liczy.

Charytatywny turniej piłkarski Sobud Cup

Już w najbliższą niedzielę (31.08.2025) odbędzie się w Gilowicach piłkarski turniej Sobud Cup. Uczestnicy zagrają dla Michała! To już trzecia edycja tej imprezy, a oprócz grania w piłkę będzie tam jeszcze wiele innych atrakcji. Kto zatem ma blisko, niech zjawi się na terenie Grapa Park przy Sportowej w Gilowicach. Od godz. 9 będą mecze dzieci z roczników 2016/2017 oraz 2017/1018. O godz. zagrają młodzicy z LKS Beskid Gilowice z MKS Lubomia.

Atrakcji będzie przez cały czas bardzo dużo. Będzie ścianka wspinaczkowa, dzieci na pewno ucieszą się z dmuchańców, czy możliwości pomalowania twarzy. Będą przysmaki, w tym kiełbaski z ogniska i kwaśnica na jagnięcinie. Na estradzie pojawi się też DJ, który zapewni dobrą zabawę - zachęca Tomasz Socha, organizator turnieju dobroczynnego. - Impreza ma charter charytatywny, zatem nie zabraknie również licytacji na rzecz Michała. Oczywiście apelujemy, by wpłacać datki na jego rzecz - dodaje.

Leczenie i rehabilitacja Michała musi trwać cały czas. Każdy może przeznaczyć na ten cel również swoje 1,5% podatku. Wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać numer KRS 0000121276 z dopiskiem dla Michała Górnego.

Galeria ze zdjęciami: Michał Górny potrzebuje pomocy. Zagrają dla niego wyjątkowy turniej