Przejechał autem Natanka i uciekł! Ojciec 8-latka szuka sprawcy. Bądź pewny, że Cię znajdziemy

Potrącenie 8-latka w Zabrzu

Pan Sebastian opublikował na profilu na Facebooku post dotyczący dramatycznej sytuacji, jaka spotkała jego syna. W poniedziałek, około godz. 18.30 na jednym ze skrzyżowań 8-letni Natan został potrącony przez samochód osobowy. Był to srebrny ford focus z rejestracją zaczynającą się na SR. - Potrącił i przejechał po nodze mojego 8-letniego syna Natana, łamiąc mu kość strzałkową którą trzeba było skręcić na śruby - informuje pan Sebastian. Czytamy w poście.

- Zwracam się do Pana, aby stawił się Pan na komisariacie zanim ja Pana znajdę. Uciekłeś z miejsca wypadku odgrażając się dziecku, że przejedziesz go jeszcze raz - napisał ojciec Natana. - Bądź pewny że Cię znajdziemy. Udostępniamy jak najszerszej grupie, bo zdarzają się różne przypadki ale takie zachowanie będzie rozliczone. Oferuje solidne wynagrodzenie za wskazanie sprawcy oraz miejsca zamieszkania - dodał wściekły mężczyzna.

Zapytaliśmy pana Sebastiana, jak obecnie czuje się jego syn. - Po zabiegu przebywa w domu. Teraz jest ból, płacz, gdy rozmawia się z nim o tej sytuacji. To dzielny chłopak - odpowiedział nam pan Sebastian.

Policjanci z Zabrza opublikowali komunikat dotyczący tej sprawy. - Zabrzańscy policjanci prowadzą czynności w sprawie zdarzenia, do jakiego doszło w dniu 5 czerwca 2023 roku około godziny 18:20 z na ulicy Nocznickiego 23, gdzie kierujący samochodem marki ford potracił 8-letniego chłopca, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Osoby będące świadkami tego zdarzenia lub posiadające wiedzę co do okoliczności, proszone są o kontakt z zabrzańską Policją - czytamy na stronie policji. Czynności prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Osoby będące świadkami tego zdarzenia bądź posiadające wiedzę co do okoliczności proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym zabrzańskiej komendy tel. 47 8543 200, 47 8543 280, lub najbliższą jednostką Policji.

