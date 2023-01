Zaprowadził 17-latkę do pustostanu i zgwałcił! Przerażające nowe fakty o zatrzymanym 40-latku z Zabrza

Zabrze. Podejrzany o gwałt na 17-latce zatrzymany

W poniedziałek, 30 stycznia policja z Zabrza opublikowała komunikat dotyczący mężczyzny, którego wizerunek udało się zarejestrować za pomocą monitoringu autobusowego. Miał on podstępem nakłonić 17-letnią mieszkankę Sosnowca na wspólną podróż do Zabrza. Tam zaprowadził ją do pustostanu w centrum miasta, gdzie ją zgwałcił, a potem okradł. Zabrał młodej kobiecie telefon i zegarek. Tego samego dnia wieczorem Policja Śląska opublikowała informację o zatrzymaniu mężczyzny. Na drugi dzień zapytaliśmy rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu mł. asp. Sebastiana Bijoka, co wiadomo obecnie o zatrzymanym, który miał dokonać gwałtu.

- To mieszkaniec Zabrza w wieku 40 lat. Był notowany za podobne przestępstwo. Był również poszukiwany celem ustalenia miejsca zamieszkania i odbycia kary. We wtorek będzie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut zgwałcenia, za co grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności - mówi rzecznik zabrzańskiej policji. Wiadomo, że 17-latka nie znała swojego oprawcy, był to przypadkowo poznany człowiek.

