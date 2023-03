Znalazłeś coś takiego w skrzynce na listy? Natychmiast to wyrzuć! Kościół ostrzega

Zabrze. Tajemniczy blankiet w skrzynce pocztowej. Parafia ostrzega

Parafia św. Jadwigi w Zabrzu opublikowała post na Facebooku dotyczący tajemniczego blankietu, który pojawił się w skrzynce pocztowej jednej z parafianek. - Do proboszcza zadzwoniła zaniepokojona parafianka z zapytaniem, czy parafia roznosi do skrzynek pocztowych na osiedlu blankiety wpłat zatytułowane "Darowizna na remont Kościoła". Okazało się, że numer konta bankowego, który jest na blankiecie, jest całkiem inny od konta parafialnego. Prawdopodobnie jest to próba wyłudzenia. Bardzo prosimy o zgłaszanie proboszczowi tego typu zdarzeń - ostrzegają duchowni. Księża mają jednocześnie nadzieję, że nikt nie stracił swoich środków poprzez wpłaty na fałszywe konto. Parafia wrzuciła zdjęcie blankietu, możecie je zobaczyć poniżej.

Policja z Zabrza bada sprawę

- Proboszcz złożył zawiadomienie w tej sprawie. Na ten moment nie mogę podać więcej szczegółów - mówi nam mł. asp. Sebastian Bijok, rzecznik prasowy policji w Zabrzu. Mundurowi będą z pewnością sprawdzać, czy umieszczona w skrzynce kartka to jednostkowy przypadek, czy takich karteczek trafiało do skrzynek więcej. Możliwe bowiem, że oszust nie działa na szerszą skalę, ale chciał złapać w swoje sidła tylko jedną, wybraną osobę. Bijok podkreśla, że podszywanie się pod instytucje nie jest nową metodą. Natomiast pewnym novum jest, że ktoś wrzucił taki blankiet bezpośrednio do skrzynki. Policjanci apelują, aby każde takie niepokojące sygnały zgłaszać na komendzie lub komisariacie. Do tematu z pewnością będziemy wracać.

Mafia "wnuczków" rozbita. Wielka akcja policji, 5 zatrzymanych za oszustwa i narkotyki