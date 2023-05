Zadźgał nożem byłą konkubinę, potem się powiesił. Przerażająca zbrodnia w Lędzinach

We wtorek, 9 maja policja z Lędzin została powiadomiona o odnalezieniu dwóch ciał - mężczyzny i kobiety. Jak ustaliliśmy, chodzi o 43-latka i 36-letnią kobietę, byłą konkubinę denata. Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny. Czynności były realizowane pod nadzorem prokuratora. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich, co wskazywało, że mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Najnowsze ustalenia Prokuratury Rejonowej w Tychach tylko to potwierdzają.

- W sprawie trwają czynności zmierzające do poznania motywu działania sprawcy - mówi nam Maria Paszek, prokurator rejonowy w Tychach. - Wyniki sekcji zwłok potwierdzają, że mężczyzna pozbawił życia byłą konkubinę. Kobieta zmarła w wyniku ran kłutych i ciętych zadanych ostrym narzędziem. Natomiast śmierć mężczyzny nastąpiła w wyniku powieszenia - dodaje prokurator. Czynności trwają.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

