- Zaginiony: Kuba Zawistowski, 11 lat
- Miejsce: placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gliwicach
- Data i godzina zaginięcia: 25 sierpnia 2025 roku, około godziny 14:00
- Okoliczności: chłopiec samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z ośrodka, prawdopodobnie wyszedł przez ogrodzenie
Zaginął 11-letni Kuba Zawistowski. Policja z Gliwic apeluje o pomoc
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą intensywne poszukiwania 11-letniego Kuby Zawistowskiego, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Chłopiec w poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku, około godziny 14 samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu, najprawdopodobniej wychodząc przez ogrodzenie. Ostatni raz był widziany chwilę wcześniej, gdy grał w piłkę. Od tego momentu ślad po nim zaginął.
Rysopis zaginionego
- wiek: 11 lat
- wzrost: około 150 cm
- sylwetka: szczupła
- włosy: blond, z grzywką
- twarz: piegowata
W chwili zaginięcia Kuba miał na sobie:
- krótkie spodnie dresowe,
- kolorową bluzkę,
- czarne buty sportowe.
Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu chłopca, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112.