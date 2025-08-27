Zaginął 11-letni Kuba z Gliwic. Policja apeluje o pomoc

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-27 9:13

Zaginął 11-letni Kuba Zawistowski z Gliwic. Chłopiec, wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej, 25 sierpnia około godziny 14 samowolnie oddalił się z ośrodka i od tego czasu nie wrócił. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.

Zaginął 11-latek

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Zaginiony: Kuba Zawistowski, 11 lat
  • Miejsce: placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gliwicach
  • Data i godzina zaginięcia: 25 sierpnia 2025 roku, około godziny 14:00
  • Okoliczności: chłopiec samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z ośrodka, prawdopodobnie wyszedł przez ogrodzenie

Zaginął 11-letni Kuba Zawistowski. Policja z Gliwic apeluje o pomoc

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą intensywne poszukiwania 11-letniego Kuby Zawistowskiego, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Chłopiec w poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku, około godziny 14 samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu, najprawdopodobniej wychodząc przez ogrodzenie. Ostatni raz był widziany chwilę wcześniej, gdy grał w piłkę. Od tego momentu ślad po nim zaginął.

Zobacz też: „Co to k… jest za wyrok”. Bohater głośnego nagrania sprzed lat poszukiwany przez policję

Rysopis zaginionego

  • wiek: 11 lat
  • wzrost: około 150 cm
  • sylwetka: szczupła
  • włosy: blond, z grzywką
  • twarz: piegowata

W chwili zaginięcia Kuba miał na sobie:

  • krótkie spodnie dresowe,
  • kolorową bluzkę,
  • czarne buty sportowe.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu chłopca, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112.

Sonda
Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął?
Zabójczy pożar w Pszowie na Śląsku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GLIWICE
ZAGINĘŁO DZIECKO
GLIWICE POSZUKIWANI