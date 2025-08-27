Zaginiony: Kuba Zawistowski, 11 lat

Miejsce: placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gliwicach

Data i godzina zaginięcia: 25 sierpnia 2025 roku, około godziny 14:00

Okoliczności: chłopiec samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z ośrodka, prawdopodobnie wyszedł przez ogrodzenie

Zaginął 11-letni Kuba Zawistowski. Policja z Gliwic apeluje o pomoc

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą intensywne poszukiwania 11-letniego Kuby Zawistowskiego, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Chłopiec w poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku, około godziny 14 samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu, najprawdopodobniej wychodząc przez ogrodzenie. Ostatni raz był widziany chwilę wcześniej, gdy grał w piłkę. Od tego momentu ślad po nim zaginął.

Rysopis zaginionego

wiek: 11 lat

wzrost: około 150 cm

sylwetka: szczupła

włosy: blond, z grzywką

twarz: piegowata

W chwili zaginięcia Kuba miał na sobie:

krótkie spodnie dresowe,

kolorową bluzkę,

czarne buty sportowe.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu chłopca, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112.

