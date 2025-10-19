Zaginięcie Karoliny Wróbel. Policjanci sprawdzają rejon Stawu Błaskowiec

Policjanci kontynuują intensywne poszukiwania zaginionej Karoliny Wróbel. Kobieta, matka dwójki dzieci, zaginęła 3 stycznia w Czechowicach-Dziedzicach po wyjściu z domu do pobliskiego sklepu. W sobotę służby ponownie rozpoczęły działania w rejonie Stawu Błaskowiec, gdzie prowadzone są prace hydrotechniczne i kontrola dna koryta rzeki.

  • Karolina Wróbel zaginęła 3 stycznia 2025 roku w Czechowicach-Dziedzicach.
  • Kobieta wyszła z domu do sklepu oddalonego o zaledwie 200 metrów, lecz nigdy tam nie dotarła.
  • Ostatni raz była widziana przy przejeździe kolejowym.
  • W sobotę policja ponownie rozpoczęła poszukiwania w rejonie Stawu Błaskowiec.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej wznowili intensywne poszukiwania zaginionej Karoliny Wróbel. Kobieta zaginęła 3 stycznia na terenie Czechowic-Dziedzic. W sobotę, od wczesnych godzin porannych, funkcjonariusze ponownie prowadzili działania w rejonie Stawu Błaskowiec. - W ramach prowadzonych prac hydrotechnicznych, związanych ze spuszczaniem wody i kontrolą dna koryta rzeki, działania będą prowadzone do wtorku - informuje oficer prasowy policji.

W poszukiwaniach uczestniczą policjanci z bielskiego garnizonu oraz funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. W działania zaangażowani są również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu, w tym z OSP Kobiernice i OSP Stare Bielsko. Śląskich policjantów wspierają także funkcjonariusze z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Do działań wykorzystano psy specjalnie wyszkolone do poszukiwania zwłok.

W czasie prowadzonych czynności obszar wokół stawu pozostaje zamknięty dla osób postronnych. Policja apeluje do mieszkańców i osób przebywających w okolicy o zachowanie ostrożności i niewchodzenie na teren akcji, by nie utrudniać pracy służbom. 24-letnia Karolin Wróbel, matki dwójki dzieci, 3 stycznia wyszła z domu do sklepu. Miała do niego zaledwie 200 metrów, ale nigdy do niego nie dotarła. Ostatni raz była widziana przy przejeździe kolejowym i słuch po niej zaginął.

